В Минске появились Парк писателей и проспект Мира

Зеленая зона возле Нацбиблиотеки стала называться Парк писателей, пишет БЕЛТА . Также новые названия присвоены нескольким проектируемым улицам.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Сегодня на очередной сессии Мингорсовета депутаты утвердили несколько новых названий. Так, зеленая зона возле библиотеки стала Парком писателей, а две проектируемые улицы в комплексе «Минск-Мир» — проспектом Мира и улицей Братской.

Главный идеолог Минска Павел Скалабан сказал, что предложения в комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска поступили от Союза писателей Беларуси и застройщика комплекса «Минск-Мир». Они были поддержаны минчанами.