|
В Минске появились Парк писателей и проспект Мира
15.09.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Зеленая зона возле Нацбиблиотеки стала называться Парк писателей, пишет
Сегодня на очередной сессии Мингорсовета депутаты утвердили несколько новых названий. Так, зеленая зона возле библиотеки стала Парком писателей, а две проектируемые улицы в комплексе «Минск-Мир» — проспектом Мира и улицей Братской.
Главный идеолог Минска Павел Скалабан сказал, что предложения в комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска поступили от Союза писателей Беларуси и застройщика комплекса «Минск-Мир». Они были поддержаны минчанами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые названия сегодня утвердили депутаты.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии