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В Минске появились Парк писателей и проспект Мира

15.09.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Зеленая зона возле Нацбиблиотеки стала называться Парк писателей, пишет БЕЛТА. Также новые названия присвоены нескольким проектируемым улицам.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Сегодня на очередной сессии Мингорсовета депутаты утвердили несколько новых названий. Так, зеленая зона возле библиотеки стала Парком писателей, а две проектируемые улицы в комплексе «Минск-Мир» — проспектом Мира и улицей Братской.

Главный идеолог Минска Павел Скалабан сказал, что предложения в комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска поступили от Союза писателей Беларуси и застройщика комплекса «Минск-Мир». Они были поддержаны минчанами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые названия сегодня утвердили депутаты.

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