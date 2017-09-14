Школьников, отравившихся в санатории чемеричной настойкой, перевели из реанимации в обычные палаты

Пятеро мальчиков, отравившиеся накануне неизвестной жидкостью , переведены из реанимации Гомельской областной больницы в обычные палаты. Сейчас их жизни ничего не угрожает.





Как рассказала TUT.BY заведующая детским гастроэнтерологическим отделением Гомельской областной больницы Лариса Хмылко, на данный момент жалоб дети не высказывают, они активны. Врачи ждут родителей мальчиков, чтобы обсудить выписку детей из отделения.





Школьники из деревни Звонец Рогачевского района приехали на оздоровление в санаторий «Серебрянные ключи» 14 сентября. Через пару часов после заселения пятерым мальчикам в возрасте от 7 до 12 лет стало плохо. Детей госпитализировали в районную больницу. Двое из них были в тяжелом состоянии, а потому, как только врачам удалось стабилизировать пациентов, их направили в Гомельскую областную больницу. Позже туда же перевезли и остальных пострадавших детей.

Школьники были в сознании, они рассказали, что пили неизвестную жидкость. Врачи и следователи предположили, что это была чемеричная настойка.

Версию с чемеричной водой корреспонденту СТВ подтвердила и бабушка одного из отравленных. Внук захватил в санаторий бутылку с ветеринарным средством, 67% которого составляет чистейший этиловый спирт. Средство применяется в ветеринарии. Его используют для лечения крупного рогатого скота, коз и свиней. Для человека чемерица опасна. Настойка в количестве даже 1 грамма может вызвать сильное отравление и остановку сердца.



