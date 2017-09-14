Билеты на поезда в сообщении с Россией временно подешевеют с 18 сентября

Билеты на поезда в сообщении с Россией временно станут дешевле, в среднем на 20%. Это произойдет с 18 сентября. Об этом сообщает сайт БелЖД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Например, проезд в купе скорого поезда № 26 Минск-Москва станет дешевле на 32 рубля (136,81 руб.), в плацкартном вагоне — на 17 рублей (75,32 руб).

Снижение цен — сезонное, на сентябрь и октябрь. Скидки в это время тоже будут применяться.

БелЖД перечисляет их: до 15% — в зависимости от сроков приобретения билетов для купе и вагонов СВ; 10% — при проезде пассажира на боковых местах в плацкартном вагоне; 10% — скидка при одновременном оформлении билетов «туда и обратно» при проезде в вагонах СВ и купе отдельных поездов.

Кроме того, на БелЖД есть скидки для групп — до 30% от общей стоимости проезда, в зависимости от количества пассажиров.