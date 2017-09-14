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Белорусские энергетики стали вторыми на международных профсоревнованиях

15.09.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен — Sputnik. Энергетики из Беларуси завоевали серебряные медали XIV Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, сообщили Sputnik в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

В пятницу в Пензе завершились соревнования соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ, участие в которых приняли шесть команд из Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

"По итогам прохождения этапов команда филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго", представлявшая на соревнованиях Республику Беларусь, заняла второе место", — сообщили в "Белэнерго".

Первое место досталось хозяевам соревнований — команде РФ, состоящей из представителей филиала ПАО "МРСК Волги" "Самарские распределительные сети". Бронзовые награды у команды Кыргызстана.

Руководство "Белэнерго" поздравило серебряных призеров и пожелало всем участникам и организаторам соревнований надежной, безопасной, безаварийной работы в национальных энергосистемах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники "Гродноэнерго" являются одними из лучших в республики и неоднократно представляла республику на международной арене.

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