Жители деревни Лучники пасут своих коров на лугу вдоль речки Бычок. Эту территорию отвели им для выпаса десятки лет назад. Но владельцы местных котте­джей натянули колючую проволоку вдоль реки и отгородили территорию для себя. С тех пор коровы возвращаются с пастбища без хвостов, с ранами на вымени и боках. В проблеме разбиралось слуцкое издание Інфа-Кур'ер.



Людмила Заруцкая: «Колючая проволока калечит наших коров. И никто за это не отвечает!»

Владельцы коров считают, что хозяева коттеджей захватили территорию незаконно. Сельчане уже точно не помнят, но лет 5−6 назад хозяева домов № 27, 28, 29 по улице Надречной, фасады которых выходят на речку, посадили там деревья и огородили территорию вдоль реки.

Сейчас в их личном пользовании фактически находится 30−40 соток прибрежной зоны. Помимо посадок, владельцы домов устроили там мостики через речку, установили бетонный бак для мусора. Деревянные и бетонные лесенки спускаются прямо в воду напротив каждого дома. По словам местных жителей, летом на этом участке они выращивали уток и гусей.





Калечит скотину

Хозяева коров и лошадей в основном пенсионеры.

«Колючая проволока — это просто бедствие для нашей скотины, — рассказывает 77-летняя Ольга Саванович. — Где-то и не доглядишь, как корова пролезет через проволоку. Она натянута так, что обязательно зацепит скотину или сверху, или снизу».

Коровы получают раны постоянно: то хвост порвут, то ухо, то бок или шею. По словам владельцев, раны сказываются на удоях и самочувствии коров. Хозяева тратятся на лечение и несут убытки.

«Нашей Голубке колючая проволока разорвала ухо, плечо и шею. Недавно в шкурах коров мы нашли несколько металлических пулек от „воздушки“. Думаем, что кто-то стрелял по коровам, чтобы отпугнуть, ведь пульки не могли там появиться сами по себе», — рассказывает Инна Подлипская.





Хозяева животных несколько раз просили владельцев коттеджей снять колючку, но их не услышали.

Корреспондент издания «Кур'ер» тоже пыталась поговорить с владельцами, обошла все три строения, но хозяева не открыли дверь.





Сельчане рассказали, что практически каждая корова в течение этих лет получала повреждения, нескольких пришлось сдать на мясо. В этом году самое большое увечье получила корова семьи Заруцких: 12 августа проволока разорвала ей вымя. Для хозяев это стало настоящей трагедией.

«Корова молодая стельная, а доиться не может. Выпускаю ее каждый день как на минное поле и не знаю, здоровая вернется или нет?» — рассказывает Людмила Заруцкая.

Людмила лечит корову, но спускать с рук виновникам не собирается.





«Это же рейдерский захват государственных земель, — так оценивает она действия владельцев коттеджей. — У них нет права ставить это ограждение. Непонятно, почему власти бездействуют, закрывают глаза на беспредел».

Пять лет стояла и еще постоит

Недавно местные жители обратились к участковому и написали обращение в сельский совет с требованием снять колючую проволоку. Председатель сельского совета обещал навести порядок. Прошло две недели, но ограждение осталось на месте.

О том, что колючей проволоки там быть не должно, подтвердили в сельсовете. Хозяевам коттеджей земля не принадлежит и в аренду им не сдавалась.

«Колючая проволока на всем протяжении речки будет убрана, сегодня или завтра, точно сказать не могу. Пять лет стояла, еще немного постоит», — сообщил председатель сельского совета Михаил Соколовский.

«Не вижу ничего страшного в том, что хозяева отгородили часть территории вдоль речки. Но, конечно, колючей проволоки там быть не должно», — ответил Александр Хоревич, директор Слуцкого предприятия мелиоративных систем, в чьем ведении находится содержание этого водоема. Он пообещал лично поговорить с хозяевами кот­теджей.

В соответствии с Водным кодексом Беларуси огораживать территорию на расстоянии 5 метров от береговой линии запрещено.