Обратная связь с населением районов помогает в принятии решений на высоком уровне - Рыженков

Максим Рыженков. Фото из архива

15 сентября, Вороново /Корр. БЕЛТА/ Обратная связь с населением районов помогает в принятии решений на высоком уровне. Такое мнение журналистам сегодня высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков сегодня посетил Вороновский район. "Глубинка порой обделена вниманием центрального руководства. Пора переходить от практики посещения областных и крупных районных центров и чаще заглядывать в такие отдаленные районы, как Вороновский. Беларусь живет не одним городом, если мы хотим развивать страну, то должны активно развивать регионы", - отметил Максим Рыженков. Важно, подчеркнул он, во время таких визитов познакомиться со всем спектром жизни района - от сельского хозяйства и производства до образования и социальной сферы. Надо узнать, чем дышат люди, какие проблемы их волнуют и правильно ли понимает руководство района те задачи, которые ставятся сегодня в стране, добавил первый замглавы Администрации Президента.

В планах поездки также встреча с работниками СПК "Дотишки". Максим Рыженков подчеркнул, что одна из целей диалога с населением - обратная связь. "Это помогает в принятии решений в дальнейшем. Обратная связь позволяет узнать, что нужно человеку здесь. Это не всегда видно из столицы", - отметил он.

По итогам поездки будут приняты и определенные решения в отношении ОАО "Вороновская сельхозтехника". Предприятие выпускает около десятка видов прицепов различного назначения для сельского хозяйства: оборудование востребовано на внутреннем рынке. Со стороны предприятия был поднят ряд вопросов. В частности, не идут навстречу производителю лизинговые компании. "Есть и другие вопросы, адресованные специалистам профильных министерств. Но представители ведомств сюда не добрались. Теперь это вопросы будут услышаны", - отметил Максим Рыженков.

Еще одним предметом для обсуждения станет состояние системы образования в регионах: вопросы качества оказываемых услуг, повышения престижа профессии учителя, создания комфортных и безопасных условий для учебы, организации досуга и факультативных занятий для школьников. "Порой и столичным, и городским школам можно взять на вооружение опыт региональных учебных заведений. Здесь в школе созданы свои теплицы, ребята своими руками создали прекрасные цветники. Видно, что делают они это с любовью, с бережным отношением к результатам своего труда, обеспечивают школу необходимой продукцией, облагораживают территорию вокруг", - отметил Максим Рыженков. Это, по его словам, воспитывает в том числе и трудолюбие, которого многим школьникам в больших городах не хватает.

Максим Рыженков также отметил, что в районах необходимо активнее создавать социальную и культурную инфраструктуру, а также реконструировать исторические и религиозные памятники. "Вороновский район - пограничный. Для таких регионов характерно влияние соседних государств в плане культуры и экономики. В районе большинство населения поляки, есть школа с литовским языком обучения. Район пусть и не большой, но очень многогранный и разносторонний по концепции развития", - сказал он. В частности, в Радуни планируется реконструкция иешивы (иудейского высшего религиозного учебного заведения) и создание на ее базе туристического центра для тех, кто интересуется еврейской культурой и традициями.-0-