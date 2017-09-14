Визит цирка, праздник в зоопарке и начало Дня города. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут увидеть новую программу цирка «Дзіва», побывать на дне рождения зоопарка, начать праздновать День города и научиться танцевать аргентинское танго.





Открытие выставки «Герои белорусских сказок, мифов и легенд»

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16

Когда: 15 сентября, 15.00

Выставка позволит не только узнать больше о белорусской мифологии, но и встретиться с ее героями с помощью очков виртуальной реальности Oculus Rift.

Цирк-шапито «Дзіва»

Где: пр-т Космонавтов, 81

Когда: 15−17 сентября, 18.00

Новый проект цирка «Дзiва» , в основу которого легла новогодняя история «Королевство разбитых зеркал». Для этого шоу многие из артистов приехали в Беларусь впервые.

Спектакль «451 по Фаренгейту»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 15 сентября, 19.00

Один из последних спектаклей гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.





Парк Жилибера: что было, что есть и как сделать лучше

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3

Когда: 16 сентября, 12.00

Ландшафтный дизайнер Яна Марчук, магистр наук по реставрации парков и культурных ландшафтов, расскажет, как сохранить и сделать лучше центральный гродненский парк.





Сырный фестиваль

Где: пл. Советская

Когда: 16 сентября, 13.00

«Фестиваль теория большого сыра» соберет в Гродно производителей со всей Беларуси. Сырный фестиваль пройдет в Гродно уже в пятый раз.





День города

Где: ЦСК «Неман», ТЦ «OldCity»

Когда: 16 сентября, 16.00, 17 сентября, 12.00

В этом году День города в Гродно празднуют целую неделю — от выходных до выходных. Праздник состоит из множества разных событий.

В субботу на стадионе «Неман» пройдет праздник «Звездный футбол» — матч команды российских и белорусских артистов и команды председателя Гродненского городского исполнительного комитета.

В воскресенье ТЦ «OldCity» празднует два года работы — приедет певец Uzari.

Мастер-класс «Пейзаж с птицей»

Где: Студия разговорного английского YES, ул. Советская, 18, 4 эт., ауд. 5 (ТД «Неман»)

Когда: 16 сентября, 18.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс по живописи акварелью. Организаторы предоставят все материалы, каждый участник уйдет домой с собственноручно созданным пейзажем. Обязательная запись по тел. +375 29 7 859 598, +375 29 9 698 094.

Спектакль «Шикарная свадьба»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 16 сентября, 19.00

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.





День рождения зоопарка

Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11

Когда: 17 сентября, 12.00−14.30

В программе экскурсии, лотереи, выставки животных, концертная программа, показательное кормление леопарда, вручение праздничного торта животным и оглашение имени зубренка, который родился в этом году.





Открытый урок по аргентинскому танго

Где: пр-т Космонавтов, 60

Когда: 17 сентября, 13.00

Новый набор в группу для начинающих в клубе «Империя» начинается с открытого урока. Его проведут опытные тренеры из Минска.

Мастер-класс по живописи «Девушка-осень»

Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10

Когда: 17 сентября, 15.00

На очередном мастер-классе от арт-студии Катерины Забелиной можно будет нарисовать осенний портрет. Запись обязательна!

Финальное шоу проекта «Лучшая мама 2017»

Где: МРЦ «Галактика», ул. Лидская, 1

Когда: 17 сентября, 17.00

Гостей ждут фотозоны с лучшими фотографами города, шоу-программа и, конечно, выступление мам-участниц.

Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3

Когда: 17 сентября, 18.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга» (при плохой погоде — в соседнем кафе «Губерня»). Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.





Спектакль «Аскар і Пані Роза»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 17 сентября, 19.00

Редкий белорусскоязычный спектакль театра. В афише жанр заявлен как «урокі выжывання», хотя если подойти к вопросу более формально, то это философская драма.





Бал шансона

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1

Когда: 17 сентября, 19.00

Программа « БАЛ ШАНСОНА » — это акустические инструменты, настоящий живой звук, встреча с талантливыми гродненскими авторами-исполнителями, песни от души и для души о любви, родном городе, родителях, о мужском характере, СССР и многом другом.