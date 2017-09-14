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Визит цирка, праздник в зоопарке и начало Дня города. Куда пойти в Гродно в выходные
15.09.2017 14:24 — Новости Общества | Tut.by
В эти выходные гродненцы могут увидеть новую программу цирка «Дзіва», побывать на дне рождения зоопарка, начать праздновать День города и научиться танцевать аргентинское танго.
Открытие выставки «Герои белорусских сказок, мифов и легенд»
Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16
Когда: 15 сентября, 15.00
Выставка позволит не только узнать больше о белорусской мифологии, но и встретиться с ее героями с помощью очков виртуальной реальности Oculus Rift.
Цирк-шапито «Дзіва»
Где: пр-т Космонавтов, 81
Когда: 15−17 сентября, 18.00
Спектакль «451 по Фаренгейту»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 15 сентября, 19.00
Один из последних спектаклей гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
Парк Жилибера: что было, что есть и как сделать лучше
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 16 сентября, 12.00
Ландшафтный дизайнер Яна Марчук, магистр наук по реставрации парков и культурных ландшафтов, расскажет, как сохранить и сделать лучше центральный гродненский парк.
Сырный фестиваль
Где: пл. Советская
Когда: 16 сентября, 13.00
«Фестиваль теория большого сыра» соберет в Гродно производителей со всей Беларуси. Сырный фестиваль пройдет в Гродно уже в пятый раз.
День города
Где: ЦСК «Неман», ТЦ «OldCity»
Когда: 16 сентября, 16.00, 17 сентября, 12.00
В этом году День города в Гродно
В субботу на стадионе «Неман» пройдет праздник «Звездный футбол» — матч команды российских и белорусских артистов и команды председателя Гродненского городского исполнительного комитета.
В воскресенье ТЦ «OldCity» празднует два года работы — приедет певец Uzari.
Мастер-класс «Пейзаж с птицей»
Где: Студия разговорного английского YES, ул. Советская, 18, 4 эт., ауд. 5 (ТД «Неман»)
Когда: 16 сентября, 18.00
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс по живописи акварелью. Организаторы предоставят все материалы, каждый участник уйдет домой с собственноручно созданным пейзажем. Обязательная запись по тел. +375 29 7 859 598, +375 29 9 698 094.
Спектакль «Шикарная свадьба»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 16 сентября, 19.00
Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.
День рождения зоопарка
Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11
Когда: 17 сентября, 12.00−14.30
В программе экскурсии, лотереи, выставки животных, концертная программа, показательное кормление леопарда, вручение праздничного торта животным и оглашение имени зубренка, который родился в этом году.
Открытый урок по аргентинскому танго
Где: пр-т Космонавтов, 60
Когда: 17 сентября, 13.00
Новый набор в группу для начинающих в клубе «Империя» начинается с открытого урока. Его проведут опытные тренеры из Минска.
Мастер-класс по живописи «Девушка-осень»
Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 17 сентября, 15.00
На очередном мастер-классе от арт-студии Катерины Забелиной можно будет нарисовать осенний портрет. Запись обязательна!
Финальное шоу проекта «Лучшая мама 2017»
Где: МРЦ «Галактика», ул. Лидская, 1
Когда: 17 сентября, 17.00
Гостей ждут фотозоны с лучшими фотографами города, шоу-программа и, конечно, выступление мам-участниц.
Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў
Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3
Когда: 17 сентября, 18.00
Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга» (при плохой погоде — в соседнем кафе «Губерня»). Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.
Спектакль «Аскар і Пані Роза»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 17 сентября, 19.00
Редкий белорусскоязычный спектакль театра. В афише жанр заявлен как «урокі выжывання», хотя если подойти к вопросу более формально, то это философская драма.
Бал шансона
Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1
Когда: 17 сентября, 19.00
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В эти выходные гродненцы могут увидеть новую программу цирка "Дзіва", побывать на дне рождения зоопарка, начать праздновать День города и научиться танцевать...
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