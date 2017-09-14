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В Глубокском райисполкоме назвали "учебным" введение комендантского часа
15.09.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by
В Глубокском райисполкоме заявили, что сообщение о введении на территории района комендантского часа было учебном. Об этом говорится в
«Информация, размещенная 14 сентября 2017 года о введении комендантского часа в городе Глубокое осуществлена в целях проверки отработки организационных мероприятий по информированию населения в рамках проводимых учений по территориальной обороне», — сообщили в райисполкоме.
Местные власти также подчеркнули, что установление комендантского часа «проводилось без практического применения мер ограничения» и «имело сугубо учебный характер».
В райисполкоме также поблагодарили население района за понимание и извинились за доставленные неудобства.
Напомним, сообщение о введении комендантского часа появилось на сайте Глубокского райисполкома
«Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — говорилось в сообщении со ссылкой на закон Беларуси «О военном положении».
После публикаций в белорусских и российских СМИ, сообщение о введении комендантского часа в городе Глубокое было с сайта удалено.
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Местные власти также подчеркнули, что установление комендантского часа "проводилось без практического применения мер ограничения" и "имело сугубо учебный...
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