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В Глубокском райисполкоме назвали "учебным" введение комендантского часа

15.09.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В Глубокском райисполкоме заявили, что сообщение о введении на территории района комендантского часа было учебном. Об этом говорится в заявлении на сайте райисполкома.


Фото: Игорь Матвеев

«Информация, размещенная 14 сентября 2017 года о введении комендантского часа в городе Глубокое осуществлена в целях проверки отработки организационных мероприятий по информированию населения в рамках проводимых учений по территориальной обороне», — сообщили в райисполкоме.

Местные власти также подчеркнули, что установление комендантского часа «проводилось без практического применения мер ограничения» и «имело сугубо учебный характер».

В райисполкоме также поблагодарили население района за понимание и извинились за доставленные неудобства.

Напомним, сообщение о введении комендантского часа появилось на сайте Глубокского райисполкома 14 сентября. Отмечалось, что он вводится в связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017» и будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.

«Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — говорилось в сообщении со ссылкой на закон Беларуси «О военном положении».


Скриншот сообщения с сайта Глубокского райисполкома

После публикаций в белорусских и российских СМИ, сообщение о введении комендантского часа в городе Глубокое было с сайта удалено.

 
 
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