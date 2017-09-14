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В Гродненской области ушедшего за грибами пенсионера нашли через четыре дня в болоте

15.09.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области ушедшего за грибами пенсионера разыскивали четыре дня. Пенсионер из деревни Старая Вергань Лидского района ушел за грибами 10 сентября около 11 утра. В тот день домой он не вернулся. Утром его сестра сообщила об этом в правоохранительные органы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сотрудники милиции прочесывали лес, искали в соседних деревнях, однако найти пропавшего пенсионера в этот день не удалось.

В поисках участвовали работники МЧС, правоохранители из близлежащих РОВД, а также сотрудники УВД Гродненского облисполкома. Подключились и небезразличные граждане.

«Чтобы найти пенсионера, использовался квадрокоптер и вертолет МЧС, но на протяжении нескольких дней не было никакого эффекта, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома. — В итоге упорство и взаимопомощь дали положительный результат. 14 сентября пропавшего нашли у деревни Белоозеровцы Ивьевского района. Мужчина сидел в болоте, в камышах. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас он находится в терапевтическом отделении больницы».

 
 
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Пенсионер из деревни Старая Вергань Лидского района ушел за грибами 10 сентября около 11 утра. В тот день домой он не вернулся.

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