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Областной день подписчика

15.09.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)  
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приглашает в городское отделение связи во вторник 19 сентября с 11.00 часов. Здесь вы сможете познакомиться со всеми современными периодическими изданиями, доступными на территории Республики Беларусь, оформить подписку на ваши любимые газеты и журналы. Надеемся, что среди них будет и районная газета «Да новых перамог», стоимость которой составляет на месяц 4 рубля 70 копеек, на три – 14 рублей 10 копеек. Заплатив такую сумму, вы гарантированно будете получать два раза в неделю в объеме по 12 страниц широкий спектр информации, касающейся событий в нашей стране, области, а главное – районе. Квитанция, оформленная на районку в этот день, даст вам право на одно бесплатное поздравление на волнах радиопрограммы «Вестник Клетчины».

 
Теги: знакомства
 
 
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приглашает в городское отделение связи во вторник 19 сентября с 11.00 часов. Здесь вы сможете познакомиться со всеми современными периодическими изданиями,...

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