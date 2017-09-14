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В Минске задержали мужчину, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть
15.09.2017 15:29 — Новости Общества | Tut.by
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Напомним, неизвестный мужчина нападал на женщин между этажами в жилых домах во Фрунзенском районе и пытался раздеть. При этом никаких угроз и требований в адрес женщин он не высказывал. Действия нападавшего были непродолжительными, так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику активное сопротивление. После этого мужчина убегал в неизвестном направлении. Известно как минимум о двух таких случаях.
Благодаря в том числе людям, которые звонили в милицию и сообщали информацию о нападавшем, его задержали. Им оказался 27-летний неработающий уроженец Брестской области.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 («Хулиганство») УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Также у правоохранительных органов есть основания полагать, что этот человек может быть причастен к аналогичным преступлениям.
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Как минимум известно о двух случаях нападения, но их может быть больше.
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