В Солигорске расследуют уголовное дело о мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток. Обвиняемый — 35-летний местный житель — объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчину обвиняют в том, что с августа 2009 по май 2015 он завладел деньгами пятерых граждан — 250 тысячами российских рублей и 7 тысячами долларов.

По данным следствия, фигурант путем обмана склонял граждан за взятку получить документы о поступлении в Брянскую сельхозакадемию (тем более у него самого имелся диплом оттуда).

«Граждане, желающие благоприятно решить вопрос о сдаче зачетно-экзаменационной сессии без фактического посещения занятий и успешном окончании Академии, отдавали фигуранту деньги для последующей передачи в качестве взятки якобы должностному лицу учреждения», — рассказала официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209 и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК Беларуси, разыскивается 35-летний Владимир Жура. До 2015 года он проживал в городском поселке Старобин (Солигорский район).

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Граждан, которые располагают информацией о мужчине, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0174) 33−20−56, 8 (029) 610−48−57.