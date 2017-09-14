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35-летний белорус за взятки "помогал" с учебой в российских вузах

15.09.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Солигорске расследуют уголовное дело о мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток. Обвиняемый — 35-летний местный житель — объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчину обвиняют в том, что с августа 2009 по май 2015 он завладел деньгами пятерых граждан — 250 тысячами российских рублей и 7 тысячами долларов.

По данным следствия, фигурант путем обмана склонял граждан за взятку получить документы о поступлении в Брянскую сельхозакадемию (тем более у него самого имелся диплом оттуда).

«Граждане, желающие благоприятно решить вопрос о сдаче зачетно-экзаменационной сессии без фактического посещения занятий и успешном окончании Академии, отдавали фигуранту деньги для последующей передачи в качестве взятки якобы должностному лицу учреждения», — рассказала официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209 и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК Беларуси, разыскивается 35-летний Владимир Жура. До 2015 года он проживал в городском поселке Старобин (Солигорский район).

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Граждан, которые располагают информацией о мужчине, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0174) 33−20−56, 8 (029) 610−48−57.

 
 
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По данным следствия, деньги он брал в течение 6 лет.

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