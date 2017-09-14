Кассир банка выдала лишнюю тысячу долларов: милиция ищет клиента

Милиция Заводского района столицы ищет мужчину, которому кассир в обменнике по ошибке выдала лишнюю тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Еще 31 августа в отделении банка по улице Нестерова мужчина обменивал 2030 рублей на доллары. Вместо 1050 долларов кассир выдала 2050.

«Сперва сотрудники банка рассчитывали на то, что мужчина вернет деньги, однако через некоторое время они были вынуждены обратиться с заявлением в милицию», — рассказала официальный представитель Заводского РУВД Татьяна Моисеева.



Фото: пресс-служба ГУВД

Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, среднего телосложения, рост 170−175 см, волосы темные, короткая стрижка.

Был одет: байка оранжевого цвета с капюшоном и надписями темного цвета, обувь темного цвета с белой подошвой. На голове солнцезащитные очки черного цвета.

Всех, кто узнал мужчину, просят обращаться в Заводское РУВД лично (ул. Кабушкина, 36) или по телефонам: 8 (017) 340−02−02 (дежурная часть) либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, подобные случаи далеко не редкость. Месяц месяц назад в Минске искали женщину: ей кассир выдала лишние 2000 рублей.