Читателям TUT.BY предлагают выбрать кольцевые маршруты автобусов в Минске. Голосуйте!

Минские транспортники хотят запустить два кольцевых маршрута автобусов. Необходимость такого нововведения они предлагают определить читателям TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов говорит, что организовать кольцевые маршруты хотели давно, но сейчас на это появились средства.

— Главная цель кольцевых направлений — создать удобное скоростное сообщение для пассажиров, чтобы они могли, минуя центр, добраться из одной точки города в другую.

В частности, по второму кольцу протяженностью 27,5 километров и первому кольцу в 10 километров предлагается пустить автобусы с интервалом 15 минут. Второе кольцо — это трасса по Сурганова, Орловской, Пушкина, Жукова, Аэродромной, Ванеева, Ваупшасова, Радиальной, Столетова и Академической. Первое — по Машерова, Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Первомайской и Бядули.





Начинаться движение на кольцевых маршрутах будет примерно в 6 утра, заканчиваться — в 12 ночи. Трассы будут обслуживать обычные (не гармошки) автобусы МАЗ.

Если читатели увидят необходимость в кольцевых маршрутах, то автобусы по ним пойдут уже в конце этого или начале следующего года. Кстати, проголосовать можно как за один, так и за два маршрута сразу. Также можете писать в комментарии свои варианты организации движения на указанных участках.

Голосование продлится до 10 октября.

Обращаем внимание, что в случае появления кольцевых маршрутов, транспортники увеличат интервалы на дублирующих автобусах № 84, 107, 124, троллейбусах № 33, 34, 38, 55, 58 и трамваях № 4.

ОПРОС Нужны ли Минску новые кольцевые маршруты? Нужны оба маршрута

Нужен маршрут по второму (27 км) кольцу

Нужен маршрут по первому (10 км) кольцу

Не нужен ни один маршрут

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