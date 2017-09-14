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БЖД снижает стоимость билетов в Россию
15.09.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусская железная дорога снижает стоимость проезда в поездах, которые следуют в Россию, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе БЖД.
© Sputnik/ Мария Амелина
О скидках договорились БЖД и РЖД, они носят сезонный характер. В среднем цены на билеты из Беларуси в Россию и обратно с 18 сентября по сравнению с августом окажутся дешевле на 20%.
"К примеру, с 18 сентября стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск – Москва снизится на 32 рубля и составит 136,81 рубля., в плацкартном вагоне – на 17 и составит 75,32 рубля", – привели пример в БЖД.
Также сохраняется и применение скидок до 15% в зависимости от того, за какой срок до отправления пассажир покупает билеты в купейные вагоны или вагоны СВ.
Останутся и скидки до 30% при приобретении групповых билетов – в зависимости от количества пассажиров.
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Уменьшение стоимости билетов на поезда в российском направлении составит около 20%.
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