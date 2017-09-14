БЖД снижает стоимость билетов в Россию

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусская железная дорога снижает стоимость проезда в поездах, которые следуют в Россию, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе БЖД.

О скидках договорились БЖД и РЖД, они носят сезонный характер. В среднем цены на билеты из Беларуси в Россию и обратно с 18 сентября по сравнению с августом окажутся дешевле на 20%.

"К примеру, с 18 сентября стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск – Москва снизится на 32 рубля и составит 136,81 рубля., в плацкартном вагоне – на 17 и составит 75,32 рубля", – привели пример в БЖД.

Также сохраняется и применение скидок до 15% в зависимости от того, за какой срок до отправления пассажир покупает билеты в купейные вагоны или вагоны СВ.

Останутся и скидки до 30% при приобретении групповых билетов – в зависимости от количества пассажиров.