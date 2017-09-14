В Лиде людей с инвалидностью будут обучать профессии бариста

Работу для людей с инвалидностью смогут предоставить в одном из кафе Лиды. Проект еще только набирает обороты. Его инициатором стал Александр Авдевич , инвалид-колясочник, который набирает группу для обучения профессии бариста, сообщает газета «Звязда».





Друзья Александра — Дмитрий и Кирилл — готовы предоставить работу в своей кофейне. Они открылись совсем недавно в центре города.

Сейчас Александр Авдевич собирает группу людей с инвалидностью для работы в новом кафе. Учить их профессии бариста будут друзья инициативного парня. Для них социальный проект — это возможность сделать что-то большее, чем просто заработать деньги. А началось дело с установления пандуса. По нему инвалиды-колясочники будут самостоятельно подниматься на свое рабочее место, чтобы в качестве бариста приготовить кофе-эспрессо своим посетителям. Планируется набрать группу для обучения до конца сентября.



Дмитрий Верун, собственник кафе. Фото: zviazda.by

Свое кафе молодые лидчане видят местом, где можно встретиться с другом или подругой, зайти дружной компанией или, наоборот, углубиться в виртуальный мир, заказав чашечку кофе. Таких заведений в городе очень мало, считает Дмитрий. В основном предлагают пиво или более крепкий алкоголь.

Новая кофейня намерена изменить эти привычки и даже создать конкуренцию таким учреждениям. Конечно, этому поспособствует и место — кафе находится в центре города, недалеко от знаменитого Лидского замка. Правда, это сказывается на аренде помещения — цена, говорят владельцы, завышена.