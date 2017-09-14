Рыженков проведет прием граждан в двух районах Гомельской области

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков проведет на следующей неделе прием граждан в двух районах Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Так, 21 сентября Максим Рыженков примет граждан в Житковичском райисполкоме с 11.00 до 14.00; 22 сентября - в Петриковском райисполкоме с 9.00 до 12.00.

Администрация Президента продолжает на плановой основе выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только узнать и решить вопросы, беспокоящие граждан, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах. 18-22 сентября приемы граждан состоятся в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

18 сентября помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков проведет прием в Могилевском облисполкоме с 10.00 до 13.00.

19 сентября первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Кристина Поболь примет граждан в Миорском райисполкоме с 11.00 до 14.00.

21 сентября начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев проведет прием граждан в Пружанском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

22 сентября начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский примет граждан в Глубокском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

Выездные приемы в сентябре продолжатся, заверили в Администрации Президента.-0-