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В Могилеве месяц будет работать фермерская ярмарка

15.09.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Фермерская ярмарка откроется 16 сентября в Могилеве. На площадке у торгового центра «Е-сити» на улице Гагарина, 13, хозяйства будут продавать овощи, фрукты, мед.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Традиционно урожай 2017 года крупные сельхозорганизации и частники будут продавать и на других площадках города. В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, плодоовощные ярмарки будут работать у торгового центра «Парк Сити» и средней школы № 41 на улице Фатина. Через неделю, 30 сентября и 1 октября, ярмарки откроются у СШ № 13 на улице Алтайской и у СШ № 45 в микрорайоне Спутник.

 
Теги: Могилев
 
 
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Более 10 частных хозяйств будут каждый день продавать новый урожай на площадке у торгового центра "Е-сити".

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