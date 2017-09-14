В Могилеве месяц будет работать фермерская ярмарка

Фермерская ярмарка откроется 16 сентября в Могилеве. На площадке у торгового центра «Е-сити» на улице Гагарина, 13, хозяйства будут продавать овощи, фрукты, мед.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Традиционно урожай 2017 года крупные сельхозорганизации и частники будут продавать и на других площадках города. В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, плодоовощные ярмарки будут работать у торгового центра «Парк Сити» и средней школы № 41 на улице Фатина. Через неделю, 30 сентября и 1 октября, ярмарки откроются у СШ № 13 на улице Алтайской и у СШ № 45 в микрорайоне Спутник.