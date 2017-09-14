В Гродно 94-летнюю хозяйку дома, который снесут, отправили на 10 дней в психбольницу

Старый дом в гродненском районе Новый свет Нины Иосифовны идет под снос. Пенсионерке уже пришло извещение об изъятии земельного участка для государственных нужд и сносе расположенного на нем объекта. В будущем на этом месте — отрезке улиц Горького, Ватутина и 17 Сентября — появится медицинско-гостиничный комплекс. В доме Нина Иосифовна живет одна. Историю рассказывает портал hrodna.life.





Каждый день на протяжении долгих лет к ней приезжает ее знакомый Вацлав — сын компаньонки ее матери. Мужчина привозит пенсионерке продукты и помогает по хозяйству. Соседи, дворник и почтальон также навещают Нину Иосифовну, чтобы ей не было скучно.

Нина Иосифовна родилась в 1923 году и всю свою жизнь прожила в доме на Ватутина. Свои злоключения она связывает с тем, что ее жилище идет под снос и ее попросту хотят насильно переселить в другое жилье.

Сейчас Нина Иосифовна уже вернулась из психиатрической больницы, где пробыла 10 дней. Сразу после выписки ее забрал Вацлав с семьей — у них женщина прожила месяц. Покидать свой дом не хочет. Вацлав собирается оформить опеку над старушкой.

«Я такие ужасы пережила, что не передать словами. Они забрали меня нахально, влезли в окно и завезли в психушку, — рассказывает Нина Иосифовна. — Сказали, что я уже дурная. Дай Боже всем такую память как у меня сейчас. Просто взяли и создали на меня дело. Видимо, приглянулся им мой участок и они решили меня убрать одинокую. Как схватил меня один, что мне до сих пор болят ребра. Тянули они меня по асфальту — ноги очень болят. Я им кричала „Прекратите!“, а они меня завезли в психушку».





Дворник Ян Михайлович, который работает на улице Ватутина, видел, как Нину Иосифовну забирали в психиатрическую больницу:

«Эту женщину я знаю уже около 7 лет. Очень хорошая и порядочная гродненка. Я ей помогаю, а также Вацлаву, который за ней присматривает. Часто захожу проведать.

Было очень печально видеть, как с ней поступали службы. Приехали на трех машинах, а я как раз в тот момент рядом с домом косил траву. Мне сказали уходить. Я видел, как к ней милиция в окно лезла. Я кричал: «Не трогайте старушку!», а они тем временем вытаскивать ее стали и сказали мне: «Тут она одна живет и у нее никого нет». Больше ничего я сделать не мог, так как мне сказали не мешать".

«Я говорила, что она в полном здравии и уме, но меня никто не слушал»

Свидетелем происходящего была и почтальон Людмила Антоновна:

«Я шла с газетами по улице Ватутина. Ко мне подошел невысокий лысый мужчина и спросил: «Вы знаете Семенову?» А я же Нину Иосифовну знаю давно — она выписывает газеты. Этот человек попросил меня, чтобы я подошла к ее дому и попросила Нину Иосифовну согласиться лечь на обследование. Я подумала, что бабушка приболела, зашла к ней во двор. А там столько народа стоит, просто ужас. Может и больше 15 человек. Участковый, милиционеры, врачи, пожарные, представители домоуправления, возможно, горисполкома, соцработники и другие. Конечно, одинокой пенсионерке было страшно. Я подошла к Нине Иосифовне и спросила, что случилось, а она мне в ответ: «Они пришли и хотят меня забрать». Мужчина перебивает Семенову и говорит «На обследование!». Я же сказала Нине Иосифовне: может действительно съездила бы в больницу — у нее проблемы с одним глазом. Она ответила, что с ней все хорошо и перешла со мной на польский. И тогда мужчина, который стоял рядом, сказал: «Видите, видите, она неадекватная».

Они посчитали, если человек заговорил на польском языке, значит он неадекватный. Мужчина в итоге дал указание врачам вызывать бригаду. Я говорила, что она в полном здравии и уме, но меня никто не слушал".

Пока ехала бригада, почтальон Людмила Антоновна звала на помощь соседей. Одна соседка прибежала. Это была Валентина Ивановна.

«Я пришла к Нине Иосифовне и увидела большую комиссию. Мне сказали, что произошла утечка газа. Но когда я стала общаться с газовщиками, то они мне сказали, что бабушка уже пять лет не пользуется газом и непонятно почему их дернули, — рассказывает Валентина Ивановна. — После мне женщина из администрации Ленинского района сказала, что поступило заявление на Нину Иосифовну от жильцов улицы — мол, она опасная для окружающих. Я спросила, как человек может быть опасным, если соседи знают Нину Иосифовну по 50 лет и она никогда никому зла не желала. Тогда женщина из администрации предложила мне взглянуть на санитарию дома. Да, я согласна, было грязно. Но я им пыталась объяснить, что человек старый и не всегда может прибрать за собой».





Соседка обратила внимание, что много лет Нину Иосифовну обслуживает Центр социального обслуживания Ленинского района. Его представители и должны были оказывать помощь по дому.

Комиссия долго доказывала почтальону, что Нину Иосифовну нужно везти в психиатрическую больницу. Потом женщину стали просто выпроваживать.

«Я начала кричать, чтобы они имели совесть и оставили бабушку в покое, дали ей дожить спокойно в родном доме. Может, ей осталось несколько месяцев? А один мне говорит: „А что, если еще несколько лет?“. Тогда я поняла, что они хотят бабушкин дом забрать, а ее куда-нибудь завести».

Со слов чиновников стало понятно, что жалоба на Нину Иосифовну якобы поступила в понедельник, а уже в среду они приехали целой делегацией. Но слуги народа не всегда так спешат. С 2011 года почтальон добивается, чтобы представители Ленинского района пришли и проверили ее дом. Но они не спешат.

После этой истории Нина Иосифовна окончательно перестала ходить, постоянно жалуется на боли в животе. Каждый день пенсионерка вспоминает, как ее вывозили из собственного дома и пытались признать больной. Несмотря на все трудности, Нина Иосифовна собирается отстаивать родной дом.

Власти говорят, что действовали в рамках закона

Что на самом деле произошло с пожилой гродненкой Ниной Семеновой, которая после прихода смотровой комиссии оказалась в психиатрической больнице? На этот вопрос пытались ответить 13 сентября на собрании в администрации Ленинского района. Встречу созвал глава района Иван Курман, в ней участвовали представители городских служб и администрации.

Представители городских служб утверждают, что действовали в рамках закона. Поводом войти в дом стал сигнал автономного пожарного извещателя и антисанитария. А запланированный снос домов в Новом Свете под строительство медицинского-гостиничного центра — совпадение, и он никак не связан с приходам служб к женщине.

На встрече первыми выступили представители соцзащиты, которые непосредственно были связаны с Ниной Иосифовной. С их слов, с пенсионеркой они работают с 1994 года и до июня нынешнего года регулярно ее посещали. В 2016 году в доме Нины Иосифовны установили автономный пожарный извещатель. Для пенсионерки делалось все, чтобы она жила в комфортных условиях, говорили работники службы.

Цели захватить жилище Нины Иосифовны у них не было, их задача состоит в том, чтобы человек доживал свою жизнь в комфортных и безопасных условиях. Но если они видят какое-то отклонение в поведении человека, то имеют право делать запросы в областной клинический центр «Психиатрия-наркология». Это делается для того, чтобы вовремя предпринять лечение.

«Условия у Нины Иосифовны не соответствовали тем, в каких должен проживать пожилой человек, — рассказывает социальный работник Лаура Рафиковна. — Я обслуживала эту женщину 8 лет. Всё это время я боролась с ней, чтобы навести порядок в доме. Но Нина Иосифовна постоянно твердила, что она хозяйка на своей территории и ей так комфортно. Жила она с котами, за которыми не убирала. Запах был невыносимый — настоящая антисанитария. Хозяйка не давала убирать и, можно сказать, меня подставляла, якобы я не выполняю свою работу».

Социальный работник вспоминает, что несколько раз в доме у Нины Иосифовны было задымление из-за печи, но пенсионерка твердила, что так и нужно — мол, свою печь она знает хорошо.

Присутствующий на встрече представитель МЧС вкратце предоставил информацию, что в районе улиц Ватутина, Реймонта и Островского пожаров с начала 2017 года зафиксировано не было. Что касается выездов спасателей на сигналы автономного пожарного извещателя, то их в этом году было несколько на данном участке. Но информации об угрозе пожара в доме Нины Иосифовны у сотрудника МЧС не было.

Комендант консультационного профессорского центра, который находится рядом с домом Нины Иосифовны, отметил, что извещатель несколько раз срабатывал и он лично вызывал МЧС, но при этом огня и дыма не видел.

Представители ЖЭСа также отметил плохие жилищные условия. Для них этого было достаточно, чтобы понять, что у человека проблемы.

Медработник из поликлиники, к которой относится Нина Иосифовна, рассказала, что пенсионерка относится к той категории людей, которую нужно посещать ежемесячно. Но не всегда медики могли попасть к женщине, а если попадали, то ужасались условиям проживания. Согласно сигнальному листу, полученному от скорой помощи, пенсионерка имеет органическое расстройство личности:

«Нормальный человек в таких условиях жить не будет и при этом говорить, что все хорошо. То, что Нина Иосифовна пострадала, когда ее забирали в больницу, можно понять. Человек старый, суставы и сосуды ломкие, вероятно, бабушка не хотела идти. Если работники дотрагивались, синяки могли остаться», — отметила медработник.

В итоге социальные работники озвучили причину создания смотровой комиссии, которая пришла в июне к женщине:

«Человек жил в ненормальных условиях. Нина Иосифовна не пускала социального работника и не давала ничего убирать. Также сработал автономный пожарный извещатель. Это дало повод создать комиссию и посмотреть, может ли человек жить в таких условиях. В итоге было принято решение забрать женщину на обследование».

Сопровождали Нину Иосифовну в машину работники скорой помощи, которые взяли ее под руки и вели. Никто не тащил ее по асфальту, как она говорила.

«Мы все делаем свою работу. В данном случае в основу положена безопасность и здоровье человека. Да, может, не совсем по его желанию сопроводили в соответствующее учреждение здравоохранения, чтобы провести обследование, но это было необходимо. И нарушения законодательства в этом нет», — отметил в конце встречи глава администрации Ленинского района Иван Курман.