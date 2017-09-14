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Комендантский час в Глубоком объявили понарошку

15.09.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен – Sputnik. Объявление комендантского часа в городе Глубокое носило учебный характер, говорится в сообщении районного исполнительного комитета.

Комендантский час в Глубоком объявили понарошку
© Фото: Ваяр
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Сообщение о введении ограничительных мер для жителей города появилось на сайте РИК накануне: гражданам запрещалось находиться на улице с 22:00 до 06:00, перемещаться без документов. Кроме того, было озвучено, что нарушители комендантского часа будут наказываться штрафами согласно КоАП.

"Информация, размещенная 14 сентября о введении комендантского часа в городе Глубокое осуществлена в целях проверки отработки организационных мероприятий по информированию населения в рамках проводимых учений по территориальной обороне", – говорится в сообщении на сайте РИК.

По информации исполкома, меры ограничительного характера к жителям города не применялись, а установление КЧ "имело сугубо учебный характер".

В РИК поблагодарили жителей района за понимание и принесли извинения за неудобства.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2017" начались в четверг 14 сентября. Замысел разрабатывали генеральные штабы вооруженных сил двух стран, он утвержден президентом Александром Лукашенко. В маневрах участвуют более 12 тысяч военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков.

 
Теги: Минск
 
 
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В РИК поблагодарили жителей района за понимание и принесли извинения за неудобства.

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