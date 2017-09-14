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МВД: типичный грибник-потеряшка – одинокий сельчанин без мобильника
15.09.2017 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел составило портрет типичного грибника, который теряется в лесу во время сбора грибов, – это одинокий пожилой сельский житель без телефона.
Грибной бум начался в белорусских лесах в начале сентября: в текущем году вырос небывалый урожай "благородных" грибов – боровиков, подосиновиков и подберезовиков. Граждане массово выезжают в леса за грибами, при этом нередки случаи их пропажи в лесных массивах.
В МВД, сотрудники которого привлекаются вместе с МЧС и волонтерами для поиска пропавших людей, описали типичного потерявшегося грибника.
"Это пожилой сельчанин, уверенный, что ему хорошо известны окрестности. Он не носит с собой никаких средств связи. Зачастую о его планах пойти в лес никому не известно, потому что он одинок или проживает отдельно от семьи", – старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов.
Он также уточнил, что деревенская молодежь и жители городов теряются в лесах гораздо реже, так как ведут себя более осторожно и берут с собой мобильники.
По словам Кулешова, в текущем году в милицию уже поступило 180 заявлений граждан о пропавших в лесных массивах людях. Сейчас разыскивается 16 грибников и ягодников, но эта ситуация довольно быстро меняется, причем как в лучшую, так и в худшую сторону", – констатировал представитель МВД.
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Деревенская молодежь и жители городов теряются в лесах гораздо реже, так как ведут себя более осторожно и берут с собой телефоны.
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