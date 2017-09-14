В МВД рассказали, через какое время правоохранители должны прибыть на место преступления

После сообщения о преступлении в оперативно-дежурную службу правоохранители должны прибыть на место преступления не позднее чем через десять минут, если речь идет об административном правонарушении, то не позже чем через 25 минут после вызова. Об изменениях в организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях рассказал начальник УОДС МОБ МВД полковник милиции Алексей Головач.



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В населенных пунктах, где есть органы внутренних дел, наряд или следственно-оперативная группа в качестве первого наряда обязаны прибывать на место преступления не позднее чем через десять минут после сообщения о произошедшем в оперативно-дежурную службу. Время прибытия правоохранителей больше не зависит от того, насколько давно совершено преступление (более или менее часа назад) и какие сведения есть о причастном к нему лице.

На десять минут увеличился срок прибытия милиционеров к местам административных правонарушений. На такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и по поводу информации об иных происшествиях, требующих вмешательства сотрудников органов внутренних дел.

В течение 40 минут должен прибыть наряд ГАИ к местам ДТП при условии отсутствия пострадавших.

«Ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию, поэтому из-за большой загруженности дорожной милиции через 15 минут в качестве первого наряда для разбирательства могли приехать сотрудники подразделений, далеких от служебной специфики Госавтоинспекции. Такой подход не был достаточно эффективным, и его решено было изменить», — рассказал полковник.

Кроме того, сократились сроки прибытия следственно-оперативных групп к местам преступлений в сельской местности и населенных пунктах, где не дислоцируются органы внутренних дел.

«Ранее стражи порядка имели право приехать не позже чем через два часа, если с момента совершения преступления до поступления информации о нем в оперативно-дежурную службу прошло больше часа, либо о подозреваемом ничего неизвестно. Теперь время прибытия зависит исключительно от дистанции, которую предстоит преодолеть милиционерам. Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохранителей есть максимум один час. В случае совершения преступления на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит полутора часов», — сообщили в МВД.

При административных правонарушениях после обращения в оперативно-дежурную службу правоохранители приедут не позже чем через полтора часа на вызовы в пределах 30 км и в течение двух часов доберутся в места, расположенные дальше этого расстояния.

Изменения коснулись и ряда других вопросов:

Теперь при отсутствии сведений о месте происшествия либо невозможности его определения наряд будет направляться к месту нахождения обратившегося гражданина.

Еще одно нововведение касается сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на границе территорий, которые обслуживают разные органы внутренних дел. При невозможности точно установить, в чьей зоне ответственности находится местность, наряд или следственно-оперативную группу отправляет тот ОВД, который первоначально принял информацию о случившемся.

Запрещено направлять одного милиционера по месту жительства владеющих огнестрельным оружием граждан, а также при наличии предварительной информации о том, что сотрудникам может быть оказано неповиновение или сопротивление.