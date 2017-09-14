От школы к дому - бесплатно, на кружки - не всегда. Когда ученикам не надо платить за проезд?

Говорят, в Минске школьники ездят в транспорте бесплатно, а в Бресте — нет. Или все-таки бесплатно, если по справке? А если ребенок едет после школы на кружок — разве нужно платить? Вопросы читателей показывают, что родители в этом году совсем запутались в правилах бесплатного проезда для детей. TUT.BY разбирался, с чем это связано и как правильно.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Общее правило: бесплатный проезд от дома к школе и обратно

В Министерстве образования поясняют: учащиеся в Беларуси имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы и обратно, с 1 сентября по 30 июня. Это гарантирует постановление Совмина № 202 от 16 февраля 2011 года.

Чтобы ездить бесплатно, нужна справка с места учебы. Ее можно получить в учреждении образования.

— В справку вклеивается фото. Там же указывают место пребывания учащегося — название населенного пункта и улицы. Конкретно дом и квартира не указываются, в целях безопасности, — объясняет начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Справка новой формы выглядит так.





Бесплатно по всему городу? Зависит от региона

А как же поездки на кружки и всевозможные дополнительные занятия? За это родителям все-таки нужно платить? А вот это зависит от региона.

Например, брестские транспортники на днях объяснили : проезд в городском пассажирском транспорте для детей с семи лет — платный. Исключение — «для учеников, школы которых находятся в нескольких остановках от дома».

Но такой подход не во всех регионах.



Фото с сайта brestcity.com

В Министерстве образования напоминают, что в том же постановлении Совмина о бесплатном проезде есть рекомендательная норма.

— Областные, минский городской, районные советы депутатов могут расширить возможности по бесплатному проезду. Например, они могут установить, что учащиеся пользуются бесплатным проездом в населенном пункте не с 1 сентября по 30 июня, а на протяжении всего года. Или сделать бесплатным проезд не только между школой и домом, но и для посещения кружков, музеев, — уточняет Ирина Каржова.

Повлиять на то, чтобы право на бесплатный проезд для детей в их регионе расширили, могут сами родители. Для этого надо обратиться с ходатайством в местный совет депутатов.

В Минске школьники ездят бесплатно круглый год и по всему городу

Хороший пример в плане бесплатного проезда для учащихся — Минск. В Минсктрансе TUT.BY объясняют: в столице право на бесплатный проезд по городу имеют учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования, которые расположены в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Учреждения общего среднего образования — это какие? Начальная, базовая, средняя школы; вечерняя школа; гимназия; гимназия-интернат; лицей; специализированный лицей; суворовское, кадетское училища; школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; санаторная школа-интернат; учебно-педагогический комплекс; межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации; межшкольный центр допризывной подготовки. Учреждения специального образования — это какие? Специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная школа-интернат); вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат); центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; иное учреждение специального образования.

Причем ездить бесплатно эти ребята могут независимо от места жительства и места учебы. Почти все — круглый год, кроме выпускников 9 и 11 классов (только до даты получения аттестатов).

Если учащийся живет в Минском районе, то он может ездить бесплатно к месту учебы и обратно по пригородным регулярным маршрутам. Это право у него есть с 1 сентября по 30 июня. Бесплатная поездка — на основании электронной карты учащегося, а если ее нет — по справке.

В Минсктрансе добавляют: для учащихся и студентов колледжей, ПТУ, вузов — проезд платный.

А как в Жодино, например?

Мама ученика начальных классов одной из школ Жодино, Алена, возмущена:

— Директор школы отказывается выдавать справку для бесплатного проезда. Аргумент: их выдают только тем, кто живет далеко от школы, «а у вас — пешая доступность». Погодите, а если моему ребенку каждый день нужно из школы ехать к бабушке домой, пока родители на работе?

В отделе организации перевозок Миноблавтотраса ссылаются на решение Минского областного совета депутатов № 152 от 15 сентября 2016 года.

Там сказано, что учащиеся учреждений общего образования, общего среднего образования и специального образования, расположенных на территории Минской области могут ездить бесплатно по городу на регулярном автотранспорте.

— Тут не прописано условие «от места жительства до места учебы», — отмечают в Миноблавтотрансе. — Например, по Жодино: если школьник пользуется городским транспортом, то едет бесплатно. Я думаю, справку дать должны.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY