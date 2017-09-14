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От школы к дому - бесплатно, на кружки - не всегда. Когда ученикам не надо платить за проезд?
15.09.2017 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Говорят, в Минске школьники ездят в транспорте бесплатно, а в Бресте — нет. Или все-таки бесплатно, если по справке? А если ребенок едет после школы на кружок — разве нужно платить? Вопросы читателей показывают, что родители в этом году совсем запутались в правилах бесплатного проезда для детей. TUT.BY разбирался, с чем это связано и как правильно.
Общее правило: бесплатный проезд от дома к школе и обратно
В Министерстве образования поясняют: учащиеся в Беларуси имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы и обратно, с 1 сентября по 30 июня. Это гарантирует постановление Совмина № 202 от 16 февраля 2011 года.
Чтобы ездить бесплатно,
— В справку вклеивается фото. Там же указывают место пребывания учащегося — название населенного пункта и улицы. Конкретно дом и квартира не указываются, в целях безопасности, — объясняет начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
Справка новой формы выглядит так.
Бесплатно по всему городу? Зависит от региона
А как же поездки на кружки и всевозможные дополнительные занятия? За это родителям все-таки нужно платить? А вот это зависит от региона.
Например, брестские транспортники на днях
Но такой подход не во всех регионах.
В Министерстве образования напоминают, что в том же постановлении Совмина о бесплатном проезде есть рекомендательная норма.
— Областные, минский городской, районные советы депутатов могут расширить возможности по бесплатному проезду. Например, они могут установить, что учащиеся пользуются бесплатным проездом в населенном пункте не с 1 сентября по 30 июня, а на протяжении всего года. Или сделать бесплатным проезд не только между школой и домом, но и для посещения кружков, музеев, — уточняет Ирина Каржова.
Повлиять на то, чтобы право на бесплатный проезд для детей в их регионе расширили, могут сами родители. Для этого надо обратиться с ходатайством в местный совет депутатов.
В Минске школьники ездят бесплатно круглый год и по всему городу
Хороший пример в плане бесплатного проезда для учащихся — Минск. В Минсктрансе TUT.BY объясняют: в столице право на бесплатный проезд по городу имеют учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования, которые расположены в Минске.
Причем ездить бесплатно эти ребята могут независимо от места жительства и места учебы. Почти все — круглый год, кроме выпускников 9 и 11 классов (только до даты получения аттестатов).
Если учащийся живет в Минском районе, то он может ездить бесплатно к месту учебы и обратно по пригородным регулярным маршрутам. Это право у него есть с 1 сентября по 30 июня. Бесплатная поездка — на основании электронной карты учащегося, а если ее нет — по справке.
В Минсктрансе добавляют: для учащихся и студентов колледжей, ПТУ, вузов — проезд платный.
А как в Жодино, например?
Мама ученика начальных классов одной из школ Жодино, Алена, возмущена:
— Директор школы отказывается выдавать справку для бесплатного проезда. Аргумент: их выдают только тем, кто живет далеко от школы, «а у вас — пешая доступность». Погодите, а если моему ребенку каждый день нужно из школы ехать к бабушке домой, пока родители на работе?
В отделе организации перевозок Миноблавтотраса ссылаются на решение Минского областного совета депутатов № 152 от 15 сентября 2016 года.
Там сказано, что учащиеся учреждений общего образования, общего среднего образования и специального образования, расположенных на территории Минской области могут ездить бесплатно по городу на регулярном автотранспорте.
— Тут не прописано условие «от места жительства до места учебы», — отмечают в Миноблавтотрансе. — Например, по Жодино: если школьник пользуется городским транспортом, то едет бесплатно. Я думаю, справку дать должны.
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Говорят, в Минске школьники ездят бесплатно, а в Бресте - нет. Или все-таки бесплатно, если по справке? А если ребенок едет после школы на кружок - тут уже надо платить?...
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