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Суд над насильником 8-летней девочки из Лиозно будет закрытым

15.09.2017 18:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен — Sputnik. Суд над жителем Лиозно, который обвиняется в изнасиловании 8-летней девочки, будет проходить в закрытом режиме, сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Суд над насильником 8-летней девочки из Лиозно будет закрытым
© Pixabay
Мужчине, изнасиловавшему 8-летнюю девочку в Лиозно, грозит 15 лет

Резонансное преступление в райцентре было совершено 4 июля текущего года: ранее судимый 45-летний мужчина проник в квартиру, где напал на малолетнюю девочку и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали и поместили под стражу, по факту возбудили дело, которое было передано в суд 7 сентября.

"Рассмотрение уголовного дело назначено в суде Лиозненского района на 20 сентября в закрытом судебном заседании", — сказала Платоненко.

Она также уточнили, что мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — по ч. 3 ст. 166 (изнасилование заведомо малолетней) и ч. 1 ст. 366 (применение насилия в отношении лиц, предпринявших меры к прекращению противоправных действий обвиняемого).

Часть 3 ст. 166 в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Как ранее сообщили в прокуратуре Лиозненского района, мужчина смог проникнуть в квартиру, где находился ребенок, так как была не заперта дверь. Родители застали злоумышленника на месте преступления, но было уже поздно.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, 45-летний местный житель, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.

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