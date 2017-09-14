15 сентября в Брест на один день приехал проповедник и мотивационный оратор Ник Вуйчич , рожденный с редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию конечностей. До начала своего выступления на арене Ледового дворца он провел часовую пресс-конференцию.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В первую очередь Ник Вуйчич поблагодарил за приглашение выступить в Бресте. Гость также сообщил, что в его семье ожидается пополнение — его жена беременна двумя девочками-близняшками. В будущем он станет отцом четверых детей.

«Для меня моя вера и моя семья — это две самые важные вещи в жизни», — отметил оратор.

Ник Вуйчич также сообщил, что в последнее время из-за сильной загруженности у него все меньше остается времени на то, чтобы быть семьей. Сейчас он и его команда работают над тем, как «достучаться» до как можно большего количества людей при минимальных временных затратах на путешествия и переезды.

Как отметил оратор, когда он возвращается домой, то старается как можно больше времени проводить со своей семьей и детьми.

«Мы плаваем, играем в машинки, занимаемся борьбой. Они очень классные ребятки. Мой старший сын любит заниматься музыкой. Я просто люблю быть рядом с ними. Когда они подрастут, я хочу показать им мир. Я хочу показать, как они могут повлиять на то, что происходит. Я хочу показать, как выглядят детские дома, как выглядят больницы с раковыми больными. Я хочу вместе с ними думать, как можно помочь людям: сделать кого-то счастливым, собрать деньги. Когда они будут подростками, они этому научатся. Я, конечно, не могу делать все с ними. Но они меня любят таким, какой я есть», — отметил оратор.

Ник Вуйчич выступит в 19.00 на арене брестского Ледового дворца. Текстовую версию выступления читайте на TUT.BY.