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Минобороны: на первом этапе "Запада-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами
15.09.2017 18:15 — Новости Общества | БелТА
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом этапе "Запада-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"На первом этапе учения в ходе подготовки обороны и решения иных задач приоритетное внимание уделялось и уделяется вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями", - сказал Владимир Макаров.
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Минобороны: на первом этапе "Запада-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом этапе "Запада-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами. Об этом сообщил сегодня журналистам...
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