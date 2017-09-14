15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом этапе "Запада-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"На первом этапе учения в ходе подготовки обороны и решения иных задач приоритетное внимание уделялось и уделяется вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями", - сказал Владимир Макаров.

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