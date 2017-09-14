|
145 лет: самый старый в мире кот умер в Великобритании
15.09.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Старейший в мире кот умер в Великобритании – животному было 32 года, сообщило издание North News.
Хозяева кота по кличке Nutmeg (Мускатный орех – Sputnik) доставили его в ветклинику из-за затрудненного дыхания, но в больнице у животного произошел сердечный приступ и врачи не сумели его спасти.
Хозяева животного – Лиз и Иэн Финлэй – взяли кота в 1990 году, тогда ветеринары определили, что его возраст – пять лет.
Как пишет издание, если перевести "кошачьи" годы на человеческий возраст, коту было 145 лет.
Супруги Финлэй отметили, что секрет долгой жизни кота в том, что он не был домашним животным в прямом смысле этого слова, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. "Мы были его питомцами", – заявили хозяева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если перевести "кошачьи" годы на человеческий возраст, коту было 145 лет.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии