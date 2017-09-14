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145 лет: самый старый в мире кот умер в Великобритании

15.09.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен – Sputnik. Старейший в мире кот умер в Великобритании – животному было 32 года, сообщило издание North News.

Хозяева кота по кличке Nutmeg (Мускатный орех – Sputnik) доставили его в ветклинику из-за затрудненного дыхания, но в больнице у животного произошел сердечный приступ и врачи не сумели его спасти.

Хозяева животного –  Лиз и Иэн Финлэй – взяли кота в 1990 году, тогда ветеринары определили, что его возраст – пять лет.

Как пишет издание, если перевести "кошачьи" годы на человеческий возраст, коту было 145 лет.

Супруги Финлэй отметили, что секрет долгой жизни кота в том, что он не был домашним животным в прямом смысле этого слова, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. "Мы были его питомцами", – заявили хозяева.

 
Теги: Минск
 
 
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Если перевести "кошачьи" годы на человеческий возраст, коту было 145 лет.

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