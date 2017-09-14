15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом этапе учения "Запад-2017" приоритетное внимание уделяется борьбе с условными диверсантами. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"На первом этапе учения в ходе подготовки обороны и решения иных задач приоритетное внимание уделялось и уделяется вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями", - сказал Владимир Макаров.

Он подчеркнул, что общими чертами всех современных военных конфликтов являются повышение роли сил специальных операций и других специальных воинских формирований в комплексном применении регулярных войск с иррегулярными вооруженными формированиями, включая незаконные вооруженные формирования, частные военные компании, террористические и экстремистские организации, а также широкое использование диверсионных (партизанских) и террористических методов ведения боевых действий.

"Мировой опыт борьбы с диверсионными или партизанскими формированиями говорит, что для успешной борьбы с ними непосредственно в районе действий необходимо создать группировку сил и средств с боевым потенциалом, в 7-10 раз превышающим боевой потенциал диверсионного формирования", - отметил Владимир Макаров.

При этом наиболее эффективным способом противодействия тактике диверсионных формирований является такая же тактика противодиверсионных формирований сил специальных операций. В Вооруженных Силах Беларуси созданы силы специальных операций, основу которых составили элитные соединения белорусской армии, имеющие славные героические боевые традиции. "Предназначение сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси целиком и полностью соответствует доктринальным положениям обеспечения военной безопасности нашей страны и нормам международного права. А система подготовки соединений и воинских частей ССО соответствует лучшим и самым современным моделям подготовки спецназа", - резюмировал пресс-секретарь.-0-