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Четыре немецких противотанковых гранатомета времен войны найдены в Смолевичском районе

15.09.2017 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Снаряд к немецкому противотанковому гранатомету времен Великой Отечественной войны нашел грибник в Смолевичском районе, прибывшие саперы обнаружили на месте четыре гранатомета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Саперно-пиротехническому расчету взрывотехнического центра внутренних войск 14 сентября потребовалось четыре часа для обезвреживания и уничтожения взрывоопасного арсенала. «Грибник шел у железной дороги недалеко от деревни Мостищи Смолевичского района и споткнулся о заваленный листвой предмет. Мужчина предположил, что находка может представлять опасность как для людей, так и для проезжающих поездов, поэтому сообщил в милицию. Приехавшие по вызову саперы идентифицировали находку как гранату к „Панцершреку“ (реактивный немецкий гранатомет времен ВОВ) с взрывателем. Затем обследовали близлежащую территорию, где нашли три противотанковых реактивных ружья „Панцершрек“ и один „Фаустпатрон“ — немецкий одноразовый гранатомет времен ВОВ. Также на месте была найдена граната РГД-33», — рассказали в пресс-службе.

В тот же день при сортировке выкопанной свеклы работники Городейского сахарного комбината (Несвижский район, Минская область) увидели подозрительный железный предмет и решили вызвать саперов. Прибывшая саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404 определила, что это граната Ф-1 времен ВОВ.

Также 14 сентября саперы в/ч 5527 выезжали по вызову в деревню Селищи Светлогорского района, где при выкапывании картофеля в огороде возле своего дома местный житель увидел металлический предмет. Найденная 50-милимметровая минометная мина действительно представляла собой огромную опасность, так как во время войны был произведен выстрел, но по каким-то причинам она не взорвалась.

 
 
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Снаряд к немецкому противотанковому гранатомету времен Великой Отечественной войны нашел грибник в Смолевичском районе.

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