Олег Белоконев

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная часть региональной группировки войск на учении "Запад-2017" задействована в Беларуси, личный состав показывает высокий уровень подготовки. Об этом сегодня журналистам заявил руководитель учения от белорусской стороны, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА

Олег Белоконев подчеркнул, что "основная часть группировки войск, более 10 тыс. человек, выполняет задачи на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси". При этом на трех полигонах России задействованы чуть менее 3 тыс. человек. "Весь комплекс практических мероприятий выполняется с достаточно высоким качеством. Личный состав региональной группировки войск, от командующих до последнего солдата, показывает высокий уровень подготовки, слаженности действий", - отметил он.

Первый этап учения продолжается в достаточно динамичной обстановке. "Устойчиво работает система управления, эффективно показывает себя система противовоздушной обороны, охраны воздушного пространства государственной границы", - сказал Олег Белоконев и добавил, что как руководитель учения с белорусской стороны в целом удовлетворен выполнением поставленных задач.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" началось 14 сентября. Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств.

Численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.-0-