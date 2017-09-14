ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личный состав региональной группировки войск на "Западе-2017" показывает высокий уровень подготовки - Белоконев

15.09.2017 20:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Личный состав региональной группировки войск на "Западе-2017" показывает высокий уровень подготовки - Белоконев
Олег Белоконев

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная часть региональной группировки войск на учении "Запад-2017" задействована в Беларуси, личный состав показывает высокий уровень подготовки. Об этом сегодня журналистам заявил руководитель учения от белорусской стороны, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА

Олег Белоконев подчеркнул, что "основная часть группировки войск, более 10 тыс. человек, выполняет задачи на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси". При этом на трех полигонах России задействованы чуть менее 3 тыс. человек. "Весь комплекс практических мероприятий выполняется с достаточно высоким качеством. Личный состав региональной группировки войск, от командующих до последнего солдата, показывает высокий уровень подготовки, слаженности действий", - отметил он.

Первый этап учения продолжается в достаточно динамичной обстановке. "Устойчиво работает система управления, эффективно показывает себя система противовоздушной обороны, охраны воздушного пространства государственной границы", - сказал Олег Белоконев и добавил, что как руководитель учения с белорусской стороны в целом удовлетворен выполнением поставленных задач.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" началось 14 сентября. Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств.

Численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная часть региональной группировки войск на учении "Запад-2017" задействована в Беларуси, личный состав показывает высокий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Четыре немецких противотанковых гранатомета времен войны найдены в Смолевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика