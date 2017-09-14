Госпогранкомитет Беларуси опроверг заявления Литвы о нарушении границы белорусским пограничником

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) и прокуратура заявили, что проводят досудебное расследование о нарушении госграницы. В Вильнюсе утверждают, что границу нарушил белорусский пограничник, в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что информация не соответствует действительности.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Инцидент произошел 9 сентября. В Литве заявили, что представитель Госпогранслужбы Беларуси зашел на территорию Литвы, пробыл там меньше минуты и вернулся на территорию своей страны. Инцидент произошел в зоне ответственности Друскининкской погранзаставы.

«В тот день было нарушение границы, никто не был задержан», — сообщил пресс-секретарь СОГГЛ Гедрюс Мишутис. В Вильнюсе заявили, что ранее такие инциденты случались с грибниками, а с белорусскими должностными лицами это происходит впервые.

В Госпогранкомитете эту информацию опровергли.

«Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной», — рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

В ГПК пояснили, что на территорию Литвы зашел мужчина в камуфляжном костюме — но по фото- и видеоматериалам, полученным с границы, можно утверждать, что мужчина не является сотрудником Госпогранкомитета.

«Оказалось, что это грибник, мужчина пересек границу и прошел 2,5 метра. Он пробыл там менее минуты и вернулся», — сообщили в ведомстве.

11 сентября состоялась рабочая встреча двух ведомств, на которой литовской стороне были предоставлены фотографии с камер видеонаблюдения.

Помимо проверки литовской стороной, Гродненской погрангруппой также начата проверка и административный процесс.