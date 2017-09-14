ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госпогранкомитет Беларуси опроверг заявления Литвы о нарушении границы белорусским пограничником

15.09.2017 20:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) и прокуратура заявили, что проводят досудебное расследование о нарушении госграницы. В Вильнюсе утверждают, что границу нарушил белорусский пограничник, в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что информация не соответствует действительности.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Инцидент произошел 9 сентября. В Литве заявили, что представитель Госпогранслужбы Беларуси зашел на территорию Литвы, пробыл там меньше минуты и вернулся на территорию своей страны. Инцидент произошел в зоне ответственности Друскининкской погранзаставы.

«В тот день было нарушение границы, никто не был задержан», — сообщил пресс-секретарь СОГГЛ Гедрюс Мишутис. В Вильнюсе заявили, что ранее такие инциденты случались с грибниками, а с белорусскими должностными лицами это происходит впервые.

В Госпогранкомитете эту информацию опровергли.

«Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной», — рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

В ГПК пояснили, что на территорию Литвы зашел мужчина в камуфляжном костюме — но по фото- и видеоматериалам, полученным с границы, можно утверждать, что мужчина не является сотрудником Госпогранкомитета.

«Оказалось, что это грибник, мужчина пересек границу и прошел 2,5 метра. Он пробыл там менее минуты и вернулся», — сообщили в ведомстве.

11 сентября состоялась рабочая встреча двух ведомств, на которой литовской стороне были предоставлены фотографии с камер видеонаблюдения.

Помимо проверки литовской стороной, Гродненской погрангруппой также начата проверка и административный процесс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГПК пояснили, что на территорию Литвы зашел мужчина в камуфляжном костюме - но по фото- и видеоматериалам, полученным с границы, можно утверждать, что мужчина не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Личный состав региональной группировки войск на "Западе-2017" показывает высокий уровень подготовки - Белоконев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика