В Столинском районе бухгалтер скрыла от налогов почти 70 тысяч рублей

В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из сельхозпредприятий Столинского района, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

По словам начальника Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Валерия Велесницкого, бухгалтер с 2014-го по февраль этого года не включала в налоговую базу НДС суммы надбавок за проданную продукцию, а также занизила базу единого налога.

В итоге за эти годы предприятие недоплатило государству почти 70 тысяч рублей. А это ущерб в особо крупном размере, который предприятие уже полностью возместило.

Проводится предварительное расследование. Уголовное дело возбудил Пинский межрайотдел Следственного комитета. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.