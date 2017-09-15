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В Столинском районе бухгалтер скрыла от налогов почти 70 тысяч рублей
15.09.2017 23:41 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из сельхозпредприятий Столинского района, пишет «
По словам начальника Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Валерия Велесницкого, бухгалтер с 2014-го по февраль этого года не включала в налоговую базу НДС суммы надбавок за проданную продукцию, а также занизила базу единого налога.
В итоге за эти годы предприятие недоплатило государству почти 70 тысяч рублей. А это ущерб в особо крупном размере, который предприятие уже полностью возместило.
Проводится предварительное расследование. Уголовное дело возбудил Пинский межрайотдел Следственного комитета. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
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В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из сельхозпредприятий Столинского района.
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