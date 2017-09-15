Уровень террористической угрозы в Англии повышен до критического

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Власти Великобритании приняли решение повысить уровень террористической угрозы в стране до критического.



© REUTERS/ Hannah McKay Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро

Это наивысший уровень, он объявляется в Англии уже во второй раз за последние полгода.

"Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический", – сообщила служба контрразведки Ми-5.

В службе призвали граждан страны сообщать обо всех подозрительных предметах и людях в полицию или на горячую линию по борьбе с терроризмом.

Объявление критического уровня означает, что новый террористический акт может произойти в стране в любой момент.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили ранения и ожоги. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу, по последним данным, было госпитализировано 29 человек.