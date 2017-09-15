ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уровень террористической угрозы в Англии повышен до критического

15.09.2017 22:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Власти Великобритании приняли решение повысить уровень террористической угрозы в стране до критического.

Уровень террористической угрозы в Англии повышен до критического
© REUTERS/ Hannah McKay
Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро

Это наивысший уровень, он объявляется в Англии уже во второй раз за последние полгода.

"Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический", – сообщила служба контрразведки Ми-5.

В службе призвали граждан страны сообщать обо всех подозрительных предметах и людях в полицию или на горячую линию по борьбе с терроризмом.

Объявление критического уровня  означает, что новый террористический акт может произойти в стране в любой момент.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили ранения и ожоги. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу, по последним данным, было госпитализировано 29 человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждан страны призвали сообщать обо всех подозрительных предметах и людях в полицию или на горячую линию по борьбе с терроризмом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Население будет полностью оплачивать основные ЖКУ кроме теплоснабжения в I полугодии 2018 года - Калинин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика