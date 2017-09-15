ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс уходит из кино

15.09.2017 21:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс сообщила в эфире утреннего телешоу Today, что берет непродолжительный перерыв в работе.

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс уходит из кино
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Юбилей Тома Харди: известному актеру исполнилось 40 лет

"Я хочу сделать паузу. Я не подписывала новых проектов на ближайшие два года. Чем буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки или найду еще какое-то интересное занятие. Но ближайшие полгода точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", – сказала она журналистам.

Американская актриса отметила, что планов на этот срок у нее нет, однако она не против заняться любым делом кроме съемок в фильмах. 

В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" а роль в фильме "Мой парень – псих". Славу ей принесло участие в трилогии "Голодные игры".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудская актриса призналась журналистам, что на ближайшие два года у нее никаких съемок не запланировано.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Госпогранкомитет Беларуси опроверг заявления Литвы о нарушении границы белорусским пограничником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика