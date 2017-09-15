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Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс уходит из кино
15.09.2017 21:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс сообщила в эфире утреннего телешоу Today, что берет непродолжительный перерыв в работе.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Я хочу сделать паузу. Я не подписывала новых проектов на ближайшие два года. Чем буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки или найду еще какое-то интересное занятие. Но ближайшие полгода точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", – сказала она журналистам.
Американская актриса отметила, что планов на этот срок у нее нет, однако она не против заняться любым делом кроме съемок в фильмах.
В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" а роль в фильме "Мой парень – псих". Славу ей принесло участие в трилогии "Голодные игры".
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Голливудская актриса призналась журналистам, что на ближайшие два года у нее никаких съемок не запланировано.
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