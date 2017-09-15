МИНСК, 15 сен – Sputnik. Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс сообщила в эфире утреннего телешоу Today, что берет непродолжительный перерыв в работе.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Юбилей Тома Харди: известному актеру исполнилось 40 лет

"Я хочу сделать паузу. Я не подписывала новых проектов на ближайшие два года. Чем буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки или найду еще какое-то интересное занятие. Но ближайшие полгода точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", – сказала она журналистам.

Американская актриса отметила, что планов на этот срок у нее нет, однако она не против заняться любым делом кроме съемок в фильмах.

В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" а роль в фильме "Мой парень – псих". Славу ей принесло участие в трилогии "Голодные игры".