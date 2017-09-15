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В Лунинеце возбудили дело за пост в паблике

16.09.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи возбудили уголовное дело по статье за клевету в отношении пользователя социальной сети, который оставил пост в одном из лунинецких пабликов. Об этом сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Личность злоумышленника пока устанавливается. По материалам дела, 28 июля неизвестный опубликовал в социальной сети сообщение, содержащее заведомо ложную информацию, несоответствующую действительности, позорящую честь и достоинство молодой жительницы Лунинецкого района. Пост иллюстрировался фото потерпевшей с указанием ее имени.

С заявлением о привлечении неизвестного к уголовной ответственности пострадавшая обратилась в органы внутренних дел 31 июля. Во время доследственной проверки было установлено, что информация в посте не соответствует действительности. После этого материалы были переданы в Следственный комитет.

«В рамках расследования проверяются на причастность к совершению преступления знакомые женщины и членов ее семьи, которые могли бы из неприязненных отношений разместить данные сведения. Также для изобличения данного лица (распространившего клевету — TUT.BY) будет направлено международное поручение об оказании правовой помощи в компетентные правоохранительные органы Российской Федерации и запросы в соответствующие организации», — сообщили в областном управлении СК.

 
 
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Как выяснилось, пост содержал клеветнические сведения о молодой жительнице Лунинецкого района.

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