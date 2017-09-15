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"Легенды старого Лодочника". Праздничным танцевальным шоу в Гомеле начали отмечать День города

16.09.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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С масштабной постановки, в которой задействовали несколько сотен человек, 15 сентября в гомельском цирке дали старт празднованию 875-летия Гомеля. Кроме хореографических номеров, зрителей увидели сражения рыцарей, световое представление, акробатические номера и встреча с "первым гомельчанином", основополжником города.












 
Теги: Гомель
 
 
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С масштабной постановки, в которой задействовали несколько сотен человек, 15 сентября в гомельском цирке дали старт празднованию 875-летия Гомеля.

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