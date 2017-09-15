МИНСК, 16 сен — Sputnik. В Казани 27-29 сентября соберутся признанные эксперты радиоиндустрии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы в рамках фестиваля "Радио без границ" обсудить современное состояние отрасли и ее перспективы.

Инициатором проведения радиофорума выступила Российская Академия Радио. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Главным радиопартнером фестиваля выступит радио Sputnik.

Организаторы уже пообещали немало интересных гостей. Свое участие подтвердили главный редактор радио "Книга" Егор Серов, музыкальный директор ГПМ Радио Ренат Идиатуллин, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов, DJ-радио NRJ Андрей Карнов, президент консалтинговой группы "Старая Площадь" Светлана Колосова, ведущие вечернего шоу "Поехали!" радиостанции Авторадио Сергей Демидов и Виктор Абрамян, руководитель русского радио Ирана Саид Хамзеи.

В рамках Фестиваля пройдет конкурс радиопроектов по девяти номинациям. Гостям и участникам будут представлены презентации наиболее успешных проектов. Также участников фестиваля ждут открытые дискуссии на актуальные темы, мастер-классы и деловая игра.