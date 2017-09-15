Доброе утро!

В выходные будет настоящая осень : дожди и ветер. Отличный повод провести их дома с любимыми. Ну или, например, сходить в кино: наша AFISHA.TUT.BY открыла особый зал в Falcon Club Бутик Кино — вот что там можно посмотреть . И на всякий случай собрали для вас еще 11 столичных событий, которые спасут от осенней хандры .

ВАЖНОЕ

Стало известно, что наш президент проинспектирует «Запад-2017» на территории Беларуси. Путина тоже пригласили. О конкретной дате и местах посещения «говорить пока преждевременно».

Александра Лукашенко насторожил проект указа «О налоговом консультировании» — о чем он сразу же и заявил профильному министру . Президент опасается, что государственные налоговики «пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность».

Еще на встрече с министром по налогам и сборам обсудили расширение перечня видов деятельности, для которых не нужно будет открывать ИП — и можно будет платить единый налог. Рассказываем, каких специалистов в ближайшее время собираются легализовать .

Знаете, когда белорусы будут оплачивать «коммуналку» — кроме теплоснабжения — по полному тарифу? Анатолий Калинин вчера рассказал .

Минск получил из Москвы кредит на 700 млн долларов. Деньги, напомним, предназначены для рефинансирования ранее полученных Беларусью займов.

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Валентину Толкачеву 77 лет. Он надеется дожить до 150 — «за себя и за отца». Вот здесь у нас — история «зожника», который не пьет уже 38 лет . Валентин Андреевич продвигает ЗОЖ так, как понимает его сам. Он разработал собственный метод оздоровления и уже почти 30 лет ведет курсы по борьбе с лишним весом, алкоголизмом, наркоманией и импотенцией.





Если в кафе и ресторанах вы каждый раз теряетесь — этот текст для вас. Объясняем, оставлять ли чаевые? Какой должна быть сумма? Можно ли списать чаевые с карточки? В общем, не пропустите, здесь много полезного .

Согласитесь, люди чаще стремятся попасть столицу из регионов, а не наоборот. Однако некоторые белоруски со столичной пропиской принимают сознательное решение променять широкие проспекты столицы на улочки областных центров. Рассказываем о таких .

Посмотрите на самую дорогую квартиру в Минске — 222 квадратных метра по цене 13 тысяч долларов за «квадрат». Что в ней особенного ?

После урагана «Харви» на техасском пляже нашли загадочное зубастое существо. Но биологи все же смогли опознать, кого выбросило на берег стихией .





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Мы поняли, что родители в этом году совсем запутались в правилах бесплатного проезда для детей. В Минске школьники ездят в транспорте бесплатно, а в Бресте — нет. Или все-таки бесплатно, если по справке? А если ребенок едет после школы на кружок — разве нужно платить? В общем, разобрались, как правильно .

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Все новости пятницы, 15 сентября





Кстати. Суббота, утро — вы же явно уже в дороге в лес? Специально для фанатов мы подготовили краткий гид по грибам : чем полезны и почему могут быть опасны. Получайте удовольствие — и берегите себя!

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