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100%-ная "коммуналка", "зожник" со стажем и самая дорогая квартира Минска - все за вчера

16.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

В выходные будет настоящая осень: дожди и ветер. Отличный повод провести их дома с любимыми. Ну или, например, сходить в кино: наша AFISHA.TUT.BY открыла особый зал в Falcon Club Бутик Кино — вот что там можно посмотреть. И на всякий случай собрали для вас еще 11 столичных событий, которые спасут от осенней хандры.

ВАЖНОЕ

Стало известно, что наш президент проинспектирует «Запад-2017» на территории Беларуси. Путина тоже пригласили. О конкретной дате и местах посещения «говорить пока преждевременно».

Александра Лукашенко насторожил проект указа «О налоговом консультировании» — о чем он сразу же и заявил профильному министру. Президент опасается, что государственные налоговики «пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность».

Еще на встрече с министром по налогам и сборам обсудили расширение перечня видов деятельности, для которых не нужно будет открывать ИП — и можно будет платить единый налог. Рассказываем, каких специалистов в ближайшее время собираются легализовать.

Знаете, когда белорусы будут оплачивать «коммуналку» — кроме теплоснабжения — по полному тарифу? Анатолий Калинин вчера рассказал.

Минск получил из Москвы кредит на 700 млн долларов. Деньги, напомним, предназначены для рефинансирования ранее полученных Беларусью займов.

ПОПУЛЯРНОЕ

Валентину Толкачеву 77 лет. Он надеется дожить до 150 — «за себя и за отца». Вот здесь у нас — история «зожника», который не пьет уже 38 лет. Валентин Андреевич продвигает ЗОЖ так, как понимает его сам. Он разработал собственный метод оздоровления и уже почти 30 лет ведет курсы по борьбе с лишним весом, алкоголизмом, наркоманией и импотенцией.


Если в кафе и ресторанах вы каждый раз теряетесь — этот текст для вас. Объясняем, оставлять ли чаевые? Какой должна быть сумма? Можно ли списать чаевые с карточки? В общем, не пропустите, здесь много полезного.

Согласитесь, люди чаще стремятся попасть столицу из регионов, а не наоборот. Однако некоторые белоруски со столичной пропиской принимают сознательное решение променять широкие проспекты столицы на улочки областных центров. Рассказываем о таких.

Посмотрите на самую дорогую квартиру в Минске — 222 квадратных метра по цене 13 тысяч долларов за «квадрат». Что в ней особенного?

После урагана «Харви» на техасском пляже нашли загадочное зубастое существо. Но биологи все же смогли опознать, кого выбросило на берег стихией.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Народная артистка Белла Масумян рассказала нам о необычных розыгрышах своих коллег, падении с высоты сцены, после которого она осталась жива, и советах Ростислава Янковского. А еще Белла Амовна умеет косить газон, пользоваться дрелью и электропилой, а также починить утюг. Любители театра, этот текст не оставит вас равнодушными!

Мы поняли, что родители в этом году совсем запутались в правилах бесплатного проезда для детей. В Минске школьники ездят в транспорте бесплатно, а в Бресте — нет. Или все-таки бесплатно, если по справке? А если ребенок едет после школы на кружок — разве нужно платить? В общем, разобрались, как правильно.

Хотите новый iPhone X? Специально для вас мы узнали, когда и за сколько они появятся в продаже в Беларуси. Спойлер: самые нетерпеливые покупатели смогут приобрести гаджет в самый первый день.

Все новости пятницы, 15 сентября


Кстати. Суббота, утро — вы же явно уже в дороге в лес? Специально для фанатов мы подготовили краткий гид по грибам: чем полезны и почему могут быть опасны. Получайте удовольствие — и берегите себя!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! В выходные будет настоящая осень: дожди и ветер. Отличный повод провести их дома с любимыми.

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