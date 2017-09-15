Такой необычный гриб обнаружила на днях в лесу Людмила Иванова. В тот раз на "тихой" охоте они с мужем Анатолием попали под проливной дождь, а на выходе из массива им попалась на глаза вот такая «улыбка» природы.



Фото: архив семьи Ивановых

Супруг Людмилы в лесу ориентируется хорошо, а вот сама она не очень, поэтому в одиночку старается далеко от дороги не отходить. Но все же когда через день после находки «двухэтажного» гриба родственники пригласили снова поехать за грибами, согласилась, и не прогадала — собрали очень много белых.

Супруги заготавливают грибы на зиму: маринуют и замораживают. Вот и в этом году хлебосольным хозяевам будет чем попотчевать гостей.



Фото: архив семьи Ивановых