ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лесу под Витебском нашли "двухэтажный" боровик

16.09.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Такой необычный гриб обнаружила на днях в лесу Людмила Иванова. В тот раз на "тихой" охоте они с мужем Анатолием попали под проливной дождь, а на выходе из массива им попалась на глаза вот такая «улыбка» природы.


Фото: архив семьи Ивановых

Супруг Людмилы в лесу ориентируется хорошо, а вот сама она не очень, поэтому в одиночку старается далеко от дороги не отходить. Но все же когда через день после находки «двухэтажного» гриба родственники пригласили снова поехать за грибами, согласилась, и не прогадала — собрали очень много белых.

Супруги заготавливают грибы на зиму: маринуют и замораживают. Вот и в этом году хлебосольным хозяевам будет чем попотчевать гостей.


Фото: архив семьи Ивановых
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот раз на тихой охоте они с мужем Анатолием попали под проливной дождь, а на выходе из массива им попалась на глаза вот такая "улыбка" природы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
100%-ная "коммуналка", "зожник" со стажем и самая дорогая квартира Минска - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика