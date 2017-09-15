15 октября в брестском Ледовом дворце с аншлагом прошло выступление известного проповедника и мотивационного оратора Ника Вуйчича, рожденного с редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию конечностей. До выхода на публику гость провел часовую пресс-конференцию. TUT.BY выбрал самые интересные цитаты из выступления оратора перед журналистами и брестчанами.





О том, кто такой Ник Вуйчич

«Кто такой Ник Вуйчич? Я — это моя душа и мое сознание. Если вы заберете мой язык, я перестану быть оратором, но все равно буду Ником Вуйчичем. Буду ли я достаточно крут, чтобы быть вашим другом? Да. А что если вы заберете мои уши? Мои глаза? Я все еще останусь Ником Вуйчичем? Да. Ведь вы не можете дотронуться до моей души. Нет другого Ника Вуйчича, как и нет другого тебя».





О жизни и семье

«Я не гуру, не учитель. Я так же учусь, как и вы. У меня есть взлеты и падения, так же, как у вас. Я живу такой же жизнью, как и вы. И так же, как у вас, у меня много вопросов: кто я, почему я здесь, какова цель моей жизни. Я родился таким, какой я есть и никогда даже не мог мечтать, что для меня есть надежда. Надежда — это великий подарок. Жизнь — это время периодов и сезонов: ты рождаешься и умираешь. Между этим у тебя бывают хорошие дни, плохие дни и множество вопросов. Я в своей жизни даже не мог мечтать, что буду женат на прекрасной женщине. Мы воспитываем двух мальчиков. Одному — 4,5 года, второму — 2. И моя жена сейчас вынашивает двух девочек-близняшек».





О первом выступлении на публике

«Человек, который меня вдохновил стать оратором, — это уборщик туалетов в старших классах школы. Он сказал: «Эй, Ник, ты будешь оратором». Я ему ответил: «Что? Ты с ума сошел? Что ты имеешь ввиду? Чем я буду делиться с людьми?». Он сказал: «Своей историей». Я ответил: «У меня нет истории». Он сказал: «Есть». Мы продолжали спорить. Это был человек, который убирал туалеты. Но он понимал, что его ценность заключается в том, чтобы заставить людей думать по-другому. Иисус сказал, что он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить другим. Он сказал, что он здесь для других. И мы, те, кто знает, кто такой Христос, осознаем, что мы туристы в этом мире. Мы здесь максимум 90 лет. С руками, ногами — не важно. Я знаю, куда я попаду, когда меня не станет. Что люди думают обо мне — не важно. Я посол Иисуса. Вот в чем моя ценность. Вот в чем мое счастье. Когда мы понимаем, насколько жизнь коротка, все, что я хочу делать — это помогать людям быть любимыми. Помочь понять, что есть надежда, что Бог есть любовь и он нас всех любит. Уборщик организовал вечер, во время которого я мог бы выступить с речью. Я так нервничал. Встреча проходила в школе. На нее были приглашены шестеро человек. Мои ладони потели, колени тряслись. Я не представлял о чем буду говорить. Как можно слушать человека без рук и ног? Но у нас было то, что нас объединяло — разбитые сердца. В Библии говорится: «не бойся, ибо я с тобой». И после моей речи, люди подошли ко мне и сказали: «Спасибо, ты помог мне разобраться со своей жизнью». Я тогда подумал: «Уау, это же так клево».





О том, как бороться со стрессом

«Когда нам 8 лет, мы переживаем стресс. Когда нам 13, мы в стрессе. Когда нам 17, опять стресс. Нам 25 — нужна работа, жена. Опять стресс. Вы находите работу и опять испытываете стресс. Вы женитесь, опять стресс. Потом у вас появляются дети и опять стресс. Потом у ваших детей появляются парни и девушки. Опять стресс. Когда же он закончится? Он не закончится в определенный момент вашей жизни. Он не закончится, когда у вас будет больше удовольствий. Библия говорит, что этот мир никогда не удовлетворит тебя, но спокойствие, которое ты ищешь, ты можешь обрести в Нем».





О падениях

«Ник падает? Ник ошибается? Да. Но Бог всегда помогает ему подняться. Вы ошибаетесь? Бог знает, что вы ошибаетесь. Но мы знаем, что Он нам поможет. Он любит Брест. Он любит Минск. Он любит Беларусь. Он любит мир».

Об исцелении

«Мы молились за слепую женщину и она прозрела. Глухой мужчина — услышал. Сгорбленный человек — выпрямился. Мальчик на аппарате искусственной вентиляции легких, которого оставили умирать в больничной палате в Австралии, — вышел сам из больницы на утро после наших молитв. Вы спросите: „Бог всегда творит чудеса?“ Если бы он всегда отвечал на наши молитвы, мы бы никогда не умерли. Если бы мой отец исцелился от рака, он бы умер от чего-то другого: автокатастрофа, старость. Мы умрем. Бог не всегда исцеляет. Но все-таки исцеляет. Потому, что у него есть чудесный план для каждого из нас».





О пяти принципах правильного воспитания

«Во-первых, я хочу, чтобы мои дети научились быть благодарными за то, что у них есть и чтобы они никогда не боялись того, что о них думают другие. Второе, чтобы они прекрасно понимали, что если ты свяжешь свое счастье с временными вещами, такими как деньги, наркотики, секс, алкоголь, — твое счастье будет временным. Иисус — это все, что нужно для того, чтобы быть богатым, жить в спокойствии, радости и со смыслом. Третье — это не бояться много работать. Я раньше пылесосил пол в доме, чтобы заработать немного денег у мамы с папой на карманные расходы. Мои родители не покупали мне все, что я хотел. Они учили меня работать, откладывать деньги, потом покупать самому то, что я хочу. Это меня научило не ждать, что все ко мне придет просто так. Четвертое — это осознание того, что мы живем в мире, в котором много нуждающихся. Мы должны помогать другим. Когда я делюсь своей историей, люди могут сказать, мол, тебе легко рассуждать, ты родился в Австралии, у тебя были любящие родители, ты получил хорошее образование, у тебя больше денег, чем у нас. Но как раз из-за этого я чувствую на себе груз ответственности. Потому, что мне было дано так много, я должен делиться и видеть, как успеха добиваются другие люди. Ну и пятое (чему бы Ник научил своих детей — TUT.BY) — слушайтесь свою маму».





О плане

«Я спрашивал у Бога: „почему [я таким родился]“. Меня задирали в школе, я пытался утопиться в ванной. Я чувствовал, что для меня нет ни надежды, ни цели, ничего, за что можно было бы быть благодарным. На протяжении многих лет я не говорил с Богом. Потому что думал, что он молчит. Но однажды в Евангелие от Иоанна, девятой главе, я прочитал, как Иисус встретил слепого. И никто не знал, почему он родился таким. Я мог сопереживать этому слепому человеку. Потому, что мне тоже никто не мог объяснить, почему я был рожден таким. Иисус исцелил слепого. (…) Я понял, что мне не нужно знать весь план божий. Бог никогда не раскрывает свои планы. Если бы это было так, то не нужна была бы вера. Но я подумал: „Господь, если у тебя был план для слепого, то у тебя есть план и для меня. Будут у меня руки и ноги или нет, исцели мою больную душу“. Он исцелил мое сердце, забрал мой стыд, изменил мое мышление, помогал прощать врагов, простить самого себя за то, что я сделал не так. Я не хочу, чтобы у меня был мой план. Я верю, что у тебя есть для меня лучший план. У меня недостаточно силы, мне нужна твоя помощь».





О помощи другим

«Я очень благодарен всем, кто после моих выступлений, говорит, что передумал сдаваться. Это прекрасно. Я слышу из многих школ, которые я посещаю, отзывы о том, что издевательства над детьми прекращаются после того, как я в этих школах выступаю. То, что я делаю, — это большая жертва для меня. У нас большая команда и все мы работаем над тем, чтобы исполнить нашу миссию. Я жертвую временем со своей семьей ради тех людей, которые ко мне приходят после выступлений и говорят: „Если у Бога был план для такого, как ты и Бог может использовать такого человека, как ты, то у Бога точно есть план и для меня“. Честно говоря, это все, что имеет для меня значение. Многие люди принижают идею Бога, церкви. Но вера в Иисуса значит, что вы попадете в рай. Для меня это самое главное. Это значит, что мне не нужно волноваться. Однажды я вернусь домой и буду счастливо жить».