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Белорусы будут оплачивать 100% ЖКУ с 1 полугодия 2018 года

16.09.2017 09:32 — Новости Общества | БДГ  
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По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина, с начала 2018 года население будет полностью оплачивать ЖКУ, за исключением теплоснабжения.

Об этом он заявил в ходе тематической секции в Минжилкомхозе, пишет БЕЛТА.

Калинин отметил, что повышение тарифов на теплоснабжение будет происходить постепенно, соответственно повышению доходов граждан.

На мероприятии были рассмотрены также вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, проблемы качества питьевой воды, работа котельного и лифтового хозяйства. Были затронуты вопросы стоимости древесного топлива, благоустройства дворовых территорий и прочие.

Специалисты выдвигали предложения, как снизить затраты и повысить качество услуг.

Напомним, что в январе нынешнего года правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, а в 2018-м граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%.

В соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января тарифы ЖКХ могут подниматься не более чем на 5 долларов, однако, по словам экспертов, эта сумма может быть существенно повышена из-за требований кредиторов.

 
 
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По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина, с начала 2018 года население будет полностью оплачивать ЖКУ, за исключением теплоснабжения.

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