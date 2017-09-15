Белорусы будут оплачивать 100% ЖКУ с 1 полугодия 2018 года

По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина, с начала 2018 года население будет полностью оплачивать ЖКУ, за исключением теплоснабжения.

Об этом он заявил в ходе тематической секции в Минжилкомхозе, пишет БЕЛТА .

Калинин отметил, что повышение тарифов на теплоснабжение будет происходить постепенно, соответственно повышению доходов граждан.

На мероприятии были рассмотрены также вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, проблемы качества питьевой воды, работа котельного и лифтового хозяйства. Были затронуты вопросы стоимости древесного топлива, благоустройства дворовых территорий и прочие.

Специалисты выдвигали предложения, как снизить затраты и повысить качество услуг.

Напомним, что в январе нынешнего года правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, а в 2018-м граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%.