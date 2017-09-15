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Белорусы будут оплачивать 100% ЖКУ с 1 полугодия 2018 года
16.09.2017 09:32 — Новости Общества | БДГ
По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина, с начала 2018 года население будет полностью оплачивать ЖКУ, за исключением теплоснабжения.
Об этом он заявил в ходе тематической секции в Минжилкомхозе, пишет
Калинин отметил, что повышение тарифов на теплоснабжение будет происходить постепенно, соответственно повышению доходов граждан.
На мероприятии были рассмотрены также вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, проблемы качества питьевой воды, работа котельного и лифтового хозяйства. Были затронуты вопросы стоимости древесного топлива, благоустройства дворовых территорий и прочие.
Специалисты выдвигали предложения, как снизить затраты и повысить качество услуг.
Напомним, что в январе нынешнего года правительство приняло решение о постепенном
В соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января
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По словам вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина, с начала 2018 года население будет полностью оплачивать ЖКУ, за исключением теплоснабжения.
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