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Фотофакт: Николай Лукашенко перерос старших братьев

16.09.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Сын президента Беларуси Николай Лукашенко обогнал в росте старших братьев – Дмитрия и Виктора, их совместное фото опубликовала пресс-служба главы государства.

Фотофакт: Николай Лукашенко перерос старших братьев
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко провел прием к 20-летию своей хоккейной команды

В пятницу Александр Лукашенко провел в столичном Дворце республики прием, посвященный 20-летию своей хоккейной команды, на котором присутствовали спортсмены и люди, которые внесли значительный вклад в развитие президентской дружины.

В завершении все приглашенные сделали во дворце совместное фото – снимок был опубликован на официальном портале президента.

Среди присутствовавших были сыновья белорусского лидера – Николай, а также Виктор и Дмитрий. Судя по фото, младший сын Лукашенко по росту уже обогнал своих старших братьев и почти сравнялся с отцом.

В текущем году Николай Лукашенко отпраздновал свой 13-й день рождения – младший сын президента родился 31 августа 2004 года. В 2017-м он пошел в 7-й класс Острошицко-Городокской школы.

Виктору Лукашенко в текущем году исполнится 42 года, Дмитрию – в марте исполнилось 37 лет.

Николаю Лукашенко исполняется 13 лет>>

 
Теги: Минск
 
 
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В текущем году Николай Лукашенко отпраздновал свой 13-й день рождения – младший сын президента родился 31 августа 2004 года.

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