Дети Мафусаила: на Ямайке скончалась старейшая жительница Земли

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Жительница Ямайки Вайлет Мосс-Браун, которая считалась старейшим на Земле человеком, умерла на Ямайке, сообщил премьер-министр Эндрю Холнесс.

Островная долгожительница умерла в возрасте 117 лет.

"Наш старейший человек на Земле Вайлет Мосс-Браун скончалась", — написал Холнесс в своем аккаунте в Twitter.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown #worldsoldestperson pic.twitter.com/p9fYNDV9vM — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 16 сентября 2017 г.

Мосс-Браун была старейшим верифицированным жителем планеты 15 апреля 2017 года.

По мнению ученых, предельным возрастом человека у мужчин составляет около 114 лет, у женщин – 115,7 года.

Сейчас самым старым человеком на Земле является японка Наби Тадзима – ее возраст на данный момент составляет 117 лет и 43 дня. Бабушка из Японии имеет девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.

145 лет: самый старый в мире кот умер в Великобритании>>