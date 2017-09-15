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Дети Мафусаила: на Ямайке скончалась старейшая жительница Земли
16.09.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Жительница Ямайки Вайлет Мосс-Браун, которая считалась старейшим на Земле человеком, умерла на Ямайке, сообщил премьер-министр Эндрю Холнесс.
Островная долгожительница умерла в возрасте 117 лет.
"Наш старейший человек на Земле Вайлет Мосс-Браун скончалась", — написал Холнесс в своем аккаунте в Twitter.
Мосс-Браун была старейшим верифицированным жителем планеты 15 апреля 2017 года.
По мнению ученых, предельным возрастом человека у мужчин составляет около 114 лет, у женщин – 115,7 года.
Сейчас самым старым человеком на Земле является японка Наби Тадзима – ее возраст на данный момент составляет 117 лет и 43 дня. Бабушка из Японии имеет девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.
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Сейчас самым старым человеком на Земле является японка Наби Тадзима – ее возраст на данный момент составляет 117 лет и 43 дня.
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