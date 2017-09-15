Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске открыт: где искать дешевые овощи и фрукты

Сезон сельскохозяйственных ярмарок открылся в Минске 16 сентября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Общегородская ярмарка развернулась на площадке у «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19) в 9.00. Работать она будет до 16.00.

Организованы ярмарки и во всех административных районах столицы.

Так, 16 сентября торговля свежими овощами и фруктами развернется с 9.00 до 16.00 в Ленинском районе у кинотеатра «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а) и в Московском районе — возле универсама «Рублевский» (ул. Есенина, 12), в Партизанском — на бульваре Тракторостроителей с 10.00 до 16.00, в Советском — в парке Дружбы народов с 9.00 до 15.00, во Фрунзенском — возле ГУ «Ледовый Дворец спорта Минской области» (ул. Притыцкого, 27) с 10.00 до 16.00, в Центральном — возле кинотеатра «Киев» (ул. Каховская, 31) с 9.00 до 19.00. В Заводском и Первомайском районах ярмарки будут работать 16 и 17 сентября: возле МФК «Мандарин» (ул. Герасименко, 51) с 10.00 до 16.00 и с 9.00 до 16.00 на площадках по адресам: ул. Руссиянова, 1, и ул. Ложинская, 22.