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Набережную Свислочи возле цирка отремонтируют в следующем году
16.09.2017 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Работы по реконструкции набережной Свислочи от Белгосцирка до Министерства обороны планируется произвести в следующем году. Об этом во время прямой линии 16 сентября сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает агентство «
— Уже разработана проектно-сметная документация для дальнейшей реконструкции. Собираемся приступать к работам в следующем году — отремонтировать набережную, которая ведет от Белгосцирка в сторону Министерства обороны, — рассказал мэр города.
Напомним, в мае после 8 месяцев реконструкции рабочие
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Работы по реконструкции набережной Свислочи от Белгосцирка до Министерства обороны планируется произвести в следующем году.
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