Набережную Свислочи возле цирка отремонтируют в следующем году

Работы по реконструкции набережной Свислочи от Белгосцирка до Министерства обороны планируется произвести в следующем году. Об этом во время прямой линии 16 сентября сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает агентство « Минск-Новости ».



Набережная после ремонта, май 2017 года. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Уже разработана проектно-сметная документация для дальнейшей реконструкции. Собираемся приступать к работам в следующем году — отремонтировать набережную, которая ведет от Белгосцирка в сторону Министерства обороны, — рассказал мэр города.

Напомним, в мае после 8 месяцев реконструкции рабочие сдали набережную реки Свислочь. Для этого из бюджета выделили 2 миллиона долларов. Работы проводили на участке от улицы Богдановича до Острова слез по наказу бывшего главы Администрации президента Александра Косинца.