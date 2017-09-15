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Ковхуто официально уволили из Минприроды

16.09.2017 12:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Андрея Ковхуто официально освободили от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды – соответствующий указ президента Беларуси Александра Лукашенко был опубликован в субботу 16 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Ковхуто официально уволили из Минприроды
© Фото: портал grodno.in
Министр природы: кто такой Худык

Экс-министр стал фигурантом скандала "мутных концессионеров" в июне текущего года: по информации Следственного комитета Беларуси, он подозревается в служебном подлоге.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Ковхуто Андрея Марленовича от должности Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", – говорится в указе Лукашенко.

Отстранение Ковхуто от должности и привлечение его к уголовному делу в качестве фигуранта может быть напрямую связано с уголовными делами, которые еще в марте этого года были возбуждены по материалам проверок КГБ и Комитета Госконтроля: ведомства выявили факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия НПЦ по геологии и одним из высокопоставленных чиновников из Минприроды. Именно в этом учреждении работал Ковухто в 2013-2014, а затем и в 2015 году.

Новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды 14 сентября был назначен Андрей Худык – экс-замглавы управделами президента.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-министр стал фигурантом скандала "мутных концессионеров" в июне текущего года.

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