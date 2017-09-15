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МВД рассказало, как быстро должны приезжать на вызовы милиция и ГАИ

16.09.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси в сентябре изменило сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях, сообщили Sputnik в пресс-службе правоохранительного ведомства.

МВД рассказало, как быстро должны приезжать на вызовы милиция и ГАИ
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Так, теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы внутренних дел, наряд или следственно-оперативная группа в качестве первого наряда обязаны прибывать на место преступления не позднее чем через десять минут после сообщения о произошедшем в оперативно-дежурную службу. 

"Время прибытия правоохранителей больше не зависит от того, насколько давно совершено преступление – более или менее часа назад –  и какие сведения есть о причастном к нему лице", – сказали в МВД.

Вместе с тем на десять минут увеличился срок прибытия милиционеров к местам административных правонарушений: на такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и по поводу информации об иных происшествиях, требующих милиции.

ГАИ будет приезжать быстрее

Закрепляется срок в 40 минут на прибытие наряда ГАИ к местам ДТП при условии отсутствия пострадавших. 

В МВД отметили, что ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию, поэтому из-за большой загруженности дорожной милиции через 15 минут в качестве первого наряда для разбирательства могли приехать сотрудники подразделений, далеких от служебной специфики Госавтоинспекции. 

"Такой подход не был достаточно эффективным, и его решено было изменить", — добавили в ведомстве.

Сокращены сроки и на селе

В МВД отметили, что также сократились сроки прибытия следственно-оперативных групп к местам преступлений в сельской местности и населенных пунктах, где нет органов внутренних дел.

Ранее стражи порядка имели право приехать не позже чем через два часа, если с момента совершения преступления до поступления информации о нем в оперативно-дежурную службу прошло больше часа, либо о подозреваемом ничего неизвестно.

"Теперь время прибытия зависит исключительно от дистанции, которую предстоит преодолеть милиционерам. Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохранителей есть максимум один час. В случае совершения преступления на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит полутора часов", – рассказали в ведомстве.

МВД рассказало, как быстро должны приезжать на вызовы милиция и ГАИ
© Pixabay
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Отдаленность населенного пункта также влияет на время прибытия нарядов по поводу административных правонарушений и с целью проверки информации об иных происшествиях, требующих вмешательства милиции.

После обращения в оперативно-дежурную службу правоохранители приедут не позже чем через полтора часа на вызовы в пределах 30 км и в течение двух часов доберутся в места, расположенные дальше этого расстояния.

Куда будет прибывать наряд?

Изменения коснулись и ряда других вопросов. К примеру, теперь при отсутствии сведений о месте происшествия либо невозможности его определения наряд будет направляться к месту нахождения обратившегося гражданина.

МВД рассказало, как быстро должны приезжать на вызовы милиция и ГАИ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Еще одно нововведение касается сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на границе территорий, которые обслуживают разные органы внутренних дел. При невозможности точно установить, в чьей зоне ответственности находится местность, наряд или следственно-оперативную группу отправляет тот ОВД, который первоначально принял информацию о случившемся. Кроме того, запрещено направлять одного милиционера по месту жительства владеющих огнестрельным оружием граждан, а также при наличии предварительной информации о том, что сотрудникам может быть оказано неповиновение или сопротивление.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы МВД, время прибытия на место преступления сокращено до 10 минут, ГАИ обязана прибывать на место аварии не...

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