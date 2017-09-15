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Шесть тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы для жителей дома-интерната

16.09.2017 14:05 — Новости Общества | БелТА  
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около шести тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сладкую ягоду привезли Николай Лукашенко со своими одноклассниками, а также старшеклассники из этой же школы.

Конечно, всем не терпелось попробовать, какими выдались арбузы нового урожая, поэтому сначала разгрузили их частично, сфотографировались на память и отправились на чаепитие. Тем более что кроме арбузов в дом-интернат привезли и сладкие подарки - торты и пирожные. В ответ детей напоили чаем с вкусной домашней выпечкой.

Каждый приезд ребят - большое событие и праздник в доме-интернате, хоть и приезжают сюда школьники постоянно - на праздники, субботники и просто в гости. Поэтому и общение за чаем выдалось душевное: говорили об успехах в учебе, увлечениях, ярких событиях, которыми заполнилось лето.

Ну а после чаепития снова взялись за работу - ребята разгрузили весь оставшийся урожай.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около шести тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы жителям подшефного дома-интерната...

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