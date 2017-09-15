Журналисты TUT.BY 15 сентября побывали в Глубоком, где ввели «учебный» комендантский час в рамках «Запада-2017». Местные жители спокойно относятся к маневрам и говорят, что на их жизни они никак не отразились. Тем не менее город патрулирует милиция в касках и с автоматами. За пять часов нахождения в райцентре нас три раза обыскали правоохранители (в райисполкоме, РОВД и на улице). Но больше всего удивила бдительная пенсионерка. „А ну-ка покажите мне свой паспорт!“ — потребовала она у нашего фотокорреспондента, когда тот работал на главной городской площади. — Вы очень похожи на вьетнамца. Может, вы нелегал какой?». Бабушка успокоилась только после того, как увидела документ: «А, так вы наш, белорус! Извините, спасибо».





На территории Витебской области учения «Запад-2017» проходят на полигонах Лепельский и Лосвидо (Витебский район), а также на участках местности возле Глубокого и деревни Дретунь в Полоцком районе.

В Глубокском районе во второй день учений, 15 сентября, «отрабатывались вопросы организации территориальной обороны: несение службы, патрулирование подразделений территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, охрана и оборона важных объектов, участие в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями», сообщает сайт Министерства обороны Беларуси.

На автостанции нашли пакет с мукой. Приехали военные

Первые, кого мы увидели утром на автостанции, когда вышли из микроавтобуса в Глубоком, были два милиционера в непривычной униформе — в касках и с автоматами. Они постояли некоторое время возле здания, а потом отправились патрулировать ближайшую улицу.

На автостанции жизнь шла своим чередом: кто-то уезжал, а кто-то приезжал. Возле касс и в нескольких местах в зале ожидания висели объявления о комендантском часе.





— Это, конечно, непривычное явление для Глубокого. Но на график движения транспорта нововведение никак не повлияло. Сегодня, как и обычно, в 5.30 ушел автобус в Минск, а в 5.35 — в Витебск. Милиционеры проверили у всех пассажиров документы и багаж, а также все здание. И постоянно патрулируют территорию станции. Но мы и сами контролируем обстановку: можно сказать, через каждые 10 минут смотрим, чтобы не было никаких забытых вещей, сумок, пакетов, — рассказала старший диспетчер Анна Вороненок.

Инцидент на станции был только один. Уборщица обнаружила подозрительный пакет, тут же приехали военные. Оказалось, там была мука. Пакет военнослужащие забрали с собой.



На автостанции в Глубоком, 15 сентября 2017 года.

Блокпост на входе в райисполком

На входе в райисполком три милиционера очень тщательно досматривали всех, кто входил в здание.

— Куда вы идете? — спрашивают у одной женщины.

— В райсобес.

— Покажите, пожалуйста, что у вас в сумке.

— Да я тут по пути в магазин забежала. Вот шоколадка, вот кофе, вот майонез… — посетительница выкладывает на стол все свои продукты.

Точно так же дотошно проверили и корреспондентов, пришлось показать все содержимое сумок, вплоть до «ссобойки» в дорогу.

— Мы всегда в райисполкоме досматриваем вещи посетителей, не так, конечно, тщательно, как сейчас, но тем не менее. А сейчас, во время учений, у нас усиленное несение службы, — объяснил старший милицейского наряда.

Идем за комментарием в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. 14 сентября на его сайте появилось сообщение о введении комендантского часа. Жителей проинформировали, что он связан с проведением учений «Запад-2017» и будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.

«Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — говорилось в сообщении со ссылкой на закон Беларуси «О военном положении».

К середине дня 15 сентября это сообщение с сайта районной вертикали сняли и разместили новое. В нем объяснили, что введение комендантского часа «имело сугубо учебный характер».

— Никакие ограничения, которые предусматривает комендантский час, на практике в Глубокском районе не применяли, — заявила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Карнилович.

Представитель Минобороны: «Население помогает военным»

Начальник отдела управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковник Юрий Шубич дополнил:

— Граждан всего-навсего просят без необходимости не находиться на улице. А если и находиться, то иметь при себе паспорт. В Глубоком отрабатываются отдельные организационные вопросы по поддержанию правопорядка, по усилению охраны объектов жизнеобеспечения населения. То есть решаются вопросы, связанные с тем, с чем столкнулась сегодня Европа, в которой происходят террористические акты, массовый приток беженцев.

Мы смотрим, как местные власти могут среагировать на изменение обстановки. Что касается местных жителей, то они приняли мероприятия учений достойно. Поняли, что они проводятся в интересах защиты их прав и жизни. Население не только правильно реагирует, но и оказывает нам всяческую поддержку. Например, идет патруль. И люди говорят: «Вот там прошел подозрительный человек». Обращают также внимание на различные посторонние предметы, имитирующие закладку взрывных устройств.





По словам полковника Шубича, об учениях «Запад-2017» жителей Глубокского района проинформировали «заблаговременно, за два-три месяца».

— Людям объясняли, что пройдут определенные мероприятия, чтобы они понимали, что будут какие-то неудобства в их жизнедеятельности, что военнообязанных жителей этого населенного пункта призовут в территориальные войска и они будут совместно с милицией выполнять мероприятия по обеспечению защиты населения.

В территориальные войска на время учений мобилизовали около 200 жителей Глубокского района. Перед началом «Запада-2017» они две недели провели на учебных сборах, где вспомнили навыки, приобретенные во время службы в армии. Мужчин обеспечивают трехразовым питанием, им выдали необходимое обмундирование.

— Весь личный состав, призванный в территориальные войска, достойно выполняет свои функции, а их семьи оказывают им всестороннюю поддержку, — отметил Юрий Шубич.

«У нас хорошо работают органы: и милиция, и военные»

В том, что местное население в Глубоком бдительное, мы убедились в ситуации, описанной в начале репортажа. Пенсионерка продавала бруснику, а потом приехала на велосипеде на центральную площадь. Разговаривала с каким-то мужчиной, и вдруг ее внимание привлек наш фотокорреспондент. Бабушка немедля потребовала предъявить паспорт: похож-де на нелегала, и все тут!





Мы познакомились с активной горожанкой и расспросили, что она думает о масштабных военных учениях в их краях:

— Мы в Беларуси надежно защищены. У нас хорошо работают органы: и милиция, и военные. Мы ночью ходим и никого не боимся. Я оставляю свой ключ под ковриком возле дома — и никто чужой ни разу не зашел, а соседей я не опасаюсь, они у меня очень хорошие, — говорит Тамара Антоновна. — А на время учений нам объяснили, как себя вести. Рассказали, например, что, если увидим странный пакет, то надо вызывать милицию.

— А чем вам наш фотокорреспондент показался подозрительным? У него же славянская внешность.

— Ну нам же объяснили, что в городе могут быть нелегалы. Ой, думаю, похож на вьетнамскую нацию: темненький такой…

Но, оказывается, не все пожилые люди в райцентре знают о том, что рядом проходят учения:

— Першы раз чую, што ў Глыбокім каменданцкі час. З 1969 года тут жыву, і такога не было ніколі, — признается нам пенсионерка Вера.

Из «Евроопта» эвакуировали людей: нашли «взрывное устройство»

«Евроопт» в Глубоком работает до 22 часов. Стало ли в нем меньше покупателей в связи с действием учебного комендантского часа?





— Вы знаете, нет, — говорит директор магазина Лариса Глинская. — У нас обычно в последний час перед закрытием всегда мало покупателей. В целом работаем в обычном режиме. Правда, в четверг около семи часов вечера магазин был «заминирован». Покупателей — их в тот момент было около 30-ти — эвакуировали. Мы вышли все на улицу. Никакой паники не было — все понимали, что это учения. Буквально через 15 минут «взрывное устройство» нашли, оно находилось в покупательской ячейке. И нам сказали: все, можете заходить в магазин.

Работникам также сообщили, что с 14 по 17 сентября с 19.00 до 10.00 в Глубокском районе ограничена продажа алкоголя в розничной торговле.

Одна из покупательниц в «Евроопте», Елена, поделилась, что на сборы забрали ее зятя:

— Ему почти 40 лет, но вот снова забрали служить. Но ничего, все нормально, он рядом с домом, и скоро вернется. А в остальном мы даже не чувствуем, что идут учения. Как была жизнь, так и осталась. Все у нас нормально, тишина в городе: все люди работают, занимаются своими делами.

Вторит Елене и Леонид, который выбирал продукты в овощном отделе:

— Я даже не видел военных в городе. На мою жизнь все это абсолютно никак не повлияло. Я дома нахожусь или на огороде, поздно нигде не хожу…





Петр сидел на скамейке в ожидании зятя. Когда младший родственник подошел, мужчины со смехом сказали нам:

— Как жили, так и живем, ничего необычного или нового. Это ж не настоящие военные действия, а стало быть и не настоящий комендантский час.

«Учения нужны для страны»

Мнение пожилых людей разделяет и местная молодежь.

— Если это нужно для страны, то такие учения нужно проводить. Они способствуют тому, что жизнь в Беларуси станет спокойнее. На моем распорядке введение учебного комендантского часа не сказалось: у меня маленький ребенок, и я по вечерам нахожусь дома, — говорит житель Глубокского района Игорь.





Возле аллеи знаменитым землякам мы встретили молодую пару — Романа и Алесю:

— Может быть, в выходные дни поздно вечером куда-то сходить погулять и захочется, но ведь эти же несколько дней вполне можно и потерпеть. Но если уж очень сильно захочется, то в чем проблема — взял паспорт с собой да и все.

Юлия — официант кафе «Неон», которое по выходным дням работает до середины ночи: здесь проходят дискотеки. Девушка говорит, что их заведение в связи с учениями столкнулось только с одним моментом:

— В бутылках ничего из спиртного — ни водку, ни шампанское, продавать нельзя. Можно только на розлив. Перед началом учений у нас было собрание, и нам объяснили, как мы будем работать. Из-за графика нашего кафе я возвращаюсь домой поздно. Но проблем никаких нет — нужно просто иметь при себе документы.





На площади 17 Сентября гуляли Артем и его друг Анатолий с детской коляской.

— Мы женатые люди: дом, работа, жены, дети, поэтому по ночам не ходим, — смеются парни. — Но знаем, что много кто из знакомых, а это в основном мужчины в возрасте около 40 лет, пошел на сборы.

Правда, по словам собеседников, ближе к вечеру горожане иногда слышат перестрелку:

— Но она длится недолго, — говорит Артем. — Пару раз я обращал внимание, что в районе кольца, на выезде из Глубокого в направлении Минска и Постав, приземлялся вертолет. Там стоит блокпост. Оттуда и были слышны выстрелы. Еще иногда ездят военные машины. Конечно, необычно для нашего маленького городка и то, что ходит милицейский патруль в касках, бронежилетах и с автоматами.

Стрельбу и звуки взрывов, которые доносились до центра Глубокого, корреспонденты услышали только один раз, примерно около часа дня в пятницу. Но местные жители реагировали на это спокойно:

— О, а у меня тут стреляют, — словно о самом рядовом событии произнесла в телефонную трубку продавец лотерейных билетов. И, как ни в чем ни бывало, продолжила болтать о житейских делах.



В Глубоком идет самая обычная жизнь.

Справка TUT.BY В Беларуси с 14 по 20 сентября проходят учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов. Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район). По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью. У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.