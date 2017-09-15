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Николай Лукашенко привез в интернат 6 тонн "президентских" арбузов

16.09.2017 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко привез с одноклассниками в минский дом-интернат пенсионеров и инвалидов около шести тонн арбузов, сообщила в субботу БелТА.

Николай Лукашенко привез в интернат 6 тонн "президентских" арбузов
© Flickr/ momo
За полдня в резиденции Лукашенко собрали 26 т арбузов

Урожай бахчевых, доставленных в интернат, был получен на президентском участке.

Сообщается, что кроме арбузов младший сын Александра Лукашенко и ученики Острошицко-Городокской средней школы привезли в интернат пирожные и торты. 

Белорусский лидер культивированием южных культур занимается с 2014 года. В 2016-м урожай убирали в августе – тогда с президентской бахчи только за половину дня собрали 26 тонн арбузов. Каким был урожай на бахче Лукашенко в текущем году, пока не известно.

Традиционно арбузы из Дроздов развозят по детским социальным учреждениям, в Дом милосердия и интернаты.

 
Теги: Минск
 
 
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Урожай бахчевых, доставленных в интернат, был получен на президентском участке.

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